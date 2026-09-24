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Noah Nartey et Keito Nakamura lors d'Anderlecht - OL
Noah Nartey et Keito Nakamura lors d’Anderlecht – OL (AFP)

Carton jaune annulé pour Noah Nartey après OL - Rennes

  • par Gwendal Chabas

    • Pas de deuxième carton jaune en Ligue 1 cette saison pour Noah Nartey. La LFP a annulé l'avertissement reçu par le Danois lors du match contre Rennes (4-0).

    Large vainqueur de Rennes samedi (4-0), l'OL aurait même pu corser l'addition. Ernest Nuamah (auteur d'un doublé) et Loïs Openda ont caviardé quelques belles situations. L'arbitre de la rencontre, Mathieu Vernice, a aussi eu son mot à dire. Il a par exemple refusé un but au Belge pour une faute préalable de Corentin Tolisso. Surtout, il n'a pas jugé bon d'accorder un penalty aux Lyonnais alors que Noah Nartey semblait avoir été victime d'une semelle de Mahamadou Nagida à la limite de la surface de réparation.

    Nartey est touché par le Rennais dans la surface

    On jouait alors la 90e+2 et, sans doute influencé par le plongeon du milieu rhodanien, l'homme en noir lui a infligé un carton jaune pour simulation. Sauf que les images montrent bien qu'il y a eu contact entre les deux joueurs. D'ailleurs, la Ligue de football professionnel est plutôt d'accord avec ce constat puisqu'elle a retiré l'avertissement au Danois. L'information est tombée mercredi soir dans le compte rendu de la commission de discipline.

    En revanche, il n'a pas été question de cette action dans le débrief de l'arbitrage de la 5e journée. Au-delà d'une éventuelle influence sur la différence de buts, cela impacte le décompte des "biscottes" pour le footballeur de 20 ans. Alors qu'il était le seul membre de l'équipe à avoir reçu deux cartons jaunes, il n'en a plus qu'un désormais. Rappelons qu'au bout de cinq en championnat ou en Coupe de France, vous êtes suspendu pour une rencontre automatiquement.

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