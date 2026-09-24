Lucien Gardon, ancien joueur de l'OL, est décédé à 89 ans

Avec son frère, Raymond, ils sont les seuls jumeaux à avoir porté le maillot de l'OL. Ex-attaquant, Lucien Gardon nous a quittés dimanche à 89 ans.

À leur manière, ils sont entrés dans l'histoire de l'OL. Raymond (défenseur) et Lucien (attaquant) Gardon sont les seuls jumeaux à avoir défendu les couleurs rhodaniennes. C'était à la fin des années 50, début des années 60, dans un football qui n'a plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Comme Raymond l'avait confié à nos confrères du Progrès, les deux frères auraient pu signer à Saint-Étienne, mais c'est finalement à l'Olympique lyonnais qu'ils ont lancé leur carrière. Dimanche 20 septembre, Lucien est décédé à l'âge de 89 ans.

7 buts en 14 matchs

Le natif de Rive-de-Gier, dans la Loire, aura disputé 14 rencontres sous cette tunique entre 1958 et 1960. Si Raymond a démarré un peu plus tôt (en avril 1958) et est resté plus longtemps (jusqu'en 1962), Lucien a marqué les esprits par son but après seulement deux minutes contre Nîmes en D1 pour son premier match. Buteur très régulier, il a trouvé la faille à 7 reprises au total, dont 6 fois en championnat.

Il aura notamment évolué aux côtés de Nestor Combin, Camille Ninel, Aimé Mignot. Une génération qui a marqué les esprits et précédé l'époque des Bernard Lacombe, Fleury Di Nallo, Yves Chauveau et Serge Chiesa.

Olympique-et-Lyonnais présente toutes ses condoléances à la famille et aux proches de Lucien Gardon.