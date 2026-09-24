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Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
Liana Joseph à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : Liana Joseph de retour après 351 jours d'absence

  • par Enzo Catolino

    • Environ un an après sa rupture des ligaments croisés, Liana Joseph a retrouvé la compétition ce mercredi avec OL Lyonnes face au Servette FC (0-8). L'attaquante lyonnaise a joué ses premières minutes depuis 351 jours.

    Le chemin a été long mais elle voit enfin la lumière au bout du tunnel, un an après. 351 jours exactement après sa rupture du ligament croisé, Liana Joseph a retrouvé les terrains à Genève, ce mercredi soir, lors du carton d'OL Lyonnes face au Servette FC (0-8). Entrée à la 72e minute, l'attaquante a ainsi renoué avec la compétition, elle qui avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, le 7 octobre dernier contre Arsenal.

    Des débuts avec OL Lyonnes presque parfaits

    Avant ce contretemps, la footballeuse de 20 ans avait parfaitement lancé sa saison 2025-2026. Elle avait notamment inscrit quatre buts en cinq matchs, dont un triplé face à Lens, le 3 octobre, seulement quatre jours avant sa terrible blessure. Désormais débarrassée de sa longue période d'indisponibilité, Liana Joseph veut retrouver au plus vite ses sensations.

    "C'est sûr que ça n'a pas été facile pour moi, avoir les croisés, c'est une blessure qui est fatale pour une joueuse. L'équipe a toujours su rester à mes côtés, elles m'ont pas lâché pendant toute cette convalescence et je les remercie pour ça. Maintenant on va essayer de revenir en puissance", a-t-elle confié après la grande victoire des Rhodaniennes. Pour elle, on espère que ce n'est que le début.

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