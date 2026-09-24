L'Olympique lyonnais continue d'être représenté en équipe de France de jeunes. Des U17 aux U20, l'académie a de nombreux joueurs appelés lors de cette trêve internationale. Une présence qui place le club parmi les plus gros fournisseurs chez les Bleuets.

Initialement huit, les Lyonnais seront finalement sept à rejoindre les sélections de jeunes en équipe de France. Le forfait de dernière minute d'Angel Garcia en U19 fait diminuer légèrement leur contingent. En U17, on retrouve Jason Nkelenda. Bojan Zekovic et Ethan Leveneur prendront la suite. Chez les U18, Adil Hamdani représente seul les Rhodaniens, tandis que Rémi Himbert fait de même en U19. Enfin Noham Kamara et Khalis Merah figurent dans le groupe des U20 pour la trêve.

L'OL présent dans presque toutes les catégories

Ces nombreuses convocations sont particulièrement intéressantes. L'OL compte au moins un footballeur dans chacune des quatre catégories françaises, des U17 aux U20. Une présence qui témoigne de la continuité de la formation lyonnaise, malgré les années et les générations différentes. Seule exception, les Espoirs. Et surtout, cela ne se traduit pas ensuite chez les A, pour le moment.

Les U17 en force

Trois joueurs appelés avec les U17, c'est le deuxième plus haut total de cette trêve pour un club. Jason Nkelenda participe au premier rassemblement, tandis que Bojan Zekovic et Ethan Leveneur lui emboîteront le pas fin septembre. Chez les 2010, l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille en font de même. Seul le Paris Saint-Germain fait mieux avec quatre éléments.

Une présence qui dépasse les Bleuets

La dynamique ne se limite pas aux équipes françaises. Au total, douze jeunes représentants de l’OL seront avec leur sélection pour cette trêve, en ajoutant les internationaux étrangers : Kaïl Boudache, avec l’Algérie U23, Matthias Da Silva et Tiago Gonçalves avec le Portugal U20, Alejandro Gomes Rodriguez avec l’Angleterre U19 et Noah Nartey avec le Danemark U21.