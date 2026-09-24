Ligue 1 : un OL souvent souverain à domicile en 2026

Grâce à la victoire écrasante face à Rennes (4-0), l'OL est venu parachever son huitième succès en 2026 dans son antre décinoise. Aucune équipe en Ligue 1 ne fait mieux.

Le Parc OL est un lieu de casse-tête sans fin pour les formations de Ligue 1 en 2026. Avec sa victoire face au Stade Rennais ce samedi, l'Olympique a signé son huitième succès de l'année civile à domicile. C'est tout simplement le meilleur bilan de France, aucune équipe ne fait mieux. Plus encore, sur les douze derniers matchs de championnat disputés à Décines, les coéquipiers de Corentin Tolisso n'en ont perdu que deux, face à Monaco (1-2), en mars dernier, et face à Lens lors de l'ultime journée de 2025-2026 (0-4). Un résultat qui fait tâche tout de même.

70% de victoires à domicile depuis août 2025

Dans une saison où la qualification européenne est très importante et risque de se finir à un point près, les hommes de Paulo Fonseca peuvent s'appuyer sur un atout de confiance dans cette lutte : leur stade. Depuis le début de l'exercice 2025, leur bilan est de 14 victoires pour 4 défaites et 2 partages des points. Soit 70% de succès en un peu plus d'un an. À titre de comparaison, une seule autre écurie de l'élite hexagonale fait mieux : Lens. Les Sang et Or ont gagné à 15 reprises à Bollaert. Ça tombe bien, c'est là que l'OL se rendra le 9 octobre, après la trêve.