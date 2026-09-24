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Melchie Dumornay (OL Lyonnes) contre le Servette FC (@UEFA)

OL Lyonnes : un début de saison sur les bases des grandes années

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • Avec 30 buts inscrits en seulement quatre matchs, OL Lyonnes démarre sa saison sur les chapeaux de roues. Un rythme offensif qui rappelle les grandes années du club.

    Après quatre rencontres officielles, les Lyonnaises ont déjà trouvé le chemin des filets à 30 reprises. Un total qui place cette entame d'exercice parmi les plus prolifiques de l'histoire. Comme le révèle le journaliste Daniel Marques, seules deux saisons avaient fait encore mieux que celle-ci à ce stade : 35 buts en 2011-2012 et 33 en 2007-2008. Ce cru 2026-2027 égale le bilan réalisé en 2012-2013 et monte donc sur le podium des meilleures entames.

    Cette statistique témoigne de l'efficacité offensive affichée depuis septembre, par l'intermédiaire de Marie-Antoinette Katoto, notamment. Le carton réalisé, ce mercredi, sur la pelouse du Servette FC (0-8), participe évidemment à la dynamique, mais les Rhodaniennes avaient déjà inscrit 22 buts en trois journées de championnat, avec, au moins, sept réalisations par match.

    Des saisons de référence

    Faire le parallèle avec ces saisons est d'autant plus intéressant que ce sont des époques glorieuses, marquées par l'obtention de multiples titres. En 2007-2008, les Lyonnaises avaient réalisé leur premier doublé Coupe de France/championnat, décrochant leur deuxième sacre de championnes de France et leur premier trophée hors D1.

    2011-2012 est probablement l'un des meilleurs exercices de l'histoire pour le club avec, encore une fois, un doublé Coupe de France/championnat, tout en remportant pour la deuxième fois consécutive la Ligue des champions. Enfin, en 2012-2013, OL Lyonnes avait de nouveau fait le doublé mais avait, cette fois-ci, échoué en s'inclinant en finale de la Coupe d'Europe face à Wolfsburg. Reste maintenant à maintenir une telle réussite et un rythme aussi soutenu jusqu'au printemps, lorsque les confrontations compteront davantage.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      foot avant tout - jeu 24 Sep 26 à 14 h 00

      Certes le début de saison est excellent mais j'attends la confirmation face à Chelsea, adversaire d'un autre calibre. Le système de jeu me parait cohérent mais le doute subsiste car les joueuses de l'axe de la défense manquent de vitesse. J'en veux prouve que lors des rencontres de début de saison chaque fois que l'équipe adverse a pu procéder en transition la défense a montré de la fébrilité , et ce , face des équipes de moindre calibre . Alors qu'en sera-t-il face à Chelsea, le Bayern, Arsenel ou Barcelone......? A moins que Giraldez opte pour un sytème de jeu différent.

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