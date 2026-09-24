Trois Fenottes joueront avec l'équipe de France U19 en octobre. En réussite avec la réserve, Camille Marmillot est récompensée de son début de saison.

En attendant d'avoir peut-être leur chance à l'étage supérieur, trois éléments de la réserve d'OL Lyonnes retrouveront l'équipe de France U19 en octobre. Les suiveurs connaissent déjà Océane Moreau-Tranchant et Camille Marmillot, apparues avec le groupe de Jonatan Giráldez en fin de saison dernière. En plus de la défenseure et de l'attaquante, la gardienne Alexane Lambert figure dans l'effectif de Franck Plenecassagne.

Préparer les éliminatoires à l'Euro

Il se réunira à Croissy-sur-Seine (Yvelines) du 5 au 10 octobre pour le premier stage de l'exercice 2026-2027. Au menu, une double confrontation amicale face au Portugal les mercredi 7 et samedi 10. Ces deux rencontres serviront de préparation au premier tour de qualification de l'Euro 2027 qui se tiendra fin novembre-début décembre. Les Bleuettes y affronteront la Belgique, la Croatie (pays hôte) et l'Islande.

Pour les Lyonnaises, cette convocation vient saluer un très bon début de parcours cet automne. Camille Marmillot, notamment, a déjà marqué quatre fois en deux journées de D3. Leur formation est actuellement en tête du championnat après deux cartons contre Puy-en-Velay (5-0) et Sainte-Victoire (1-7).