Après un début de saison difficile, Corentin Tolisso a su redresser la barre samedi face à Rennes. Il s'en est ouvert après Rennes samedi. Une remise en question que salue notre consultant Nicolas Puydebois.

“Je sais que mon début de saison n’est pas à la hauteur de ce que j’ai pu montrer ces deux dernières années. Ça me trottait dans la tête. J'en ai parlé à beaucoup de monde, notamment au préparateur mental, à mes amis. Je sais que je n'étais pas bon, donc il fallait faire plus." Après une entame d'exercice loin de ses récents standards, Corentin Tolisso est revenu sur le devant de la scène, samedi, face à Rennes (4-0). Omniprésent au milieu de terrain pour récupérer des ballons, il s'est illustré en inscrivant un superbe but de l'extérieur de la surface de réparation, faisant presque oublier ses précédentes prestations. D'ailleurs, sa rage libératrice disait tout de son bonheur.

Une remise en question pour se remettre au travail

Soumis à quelques critiques, le capitaine rhodanien s'est exprimé après la victoire du week-end, analysant ses premiers matchs. Une déclaration que valide notre consultant Nicolas Puydebois. "Malgré son expérience, malgré sa carrière, il continue d’avancer sur lui. Il bosse sur lui pour être performant dans le collectif et ça c’est très bien. La remise en question est permanente chez les sportifs de haut niveau et c’est bien quand elle est analysée de cette manière-là et qu’elle est partagée", a-t-il déclaré dans Tant qu'il y aura des Gones lundi.

Paulo Fonseca avait défendu le footballeur de 32 ans la semaine dernière, en expliquant que son capitaine avait connu quelques soucis physiques sur le début de saison, l'empêchant de participer à certaines séances. Néanmoins, Corentin Tolisso a uniquement fait référence au travail : "À part en faire plus, il n'y avait pas beaucoup de solutions."

"Partir de la base et de faire de plus en plus difficile quand la confiance revient"

Une déclaration que notre consultant s'est permis d'analyser. "Il parle de valeurs fortes, de fondamentaux, de travail et rien que du travail, et puis revenir aux choses simples du football : les bases. Du plus simple au plus ardu, le problème quand on va pas bien, c’est qu’on veut essayer des choses plus difficiles pour se mettre en confiance. Sauf que les fondamentaux, c’est de partir de la base et de faire de plus en plus difficile au fur et à mesure que la confiance revient. C'est ce qu’il a mis en place, donc c’est top et c’est un bon exemple pour la jeune génération."

Reste maintenant au champion du monde 2018 à rééditer ce genre de performance au retour de la trêve. Et ce, après une semaine de repos qui ne sera pas de trop alors qu'il est sur le pont depuis début août.