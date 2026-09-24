OL Lyonnes : Melchie Dumornay affole déjà les compteurs

Avec deux buts et une passe décisive mercredi soir, Melchie Dumornay continue d'engranger de la confiance. La milieu offensive réalise un grand début de saison. Lors des quatre dernières rencontres officielles, elle a été décisive onze fois.

Avec le Ballon d'Or dans le viseur, Melchie Dumornay est l'une des joueuses les plus prolifiques de ce début de saison du côté OL Lyonnes. Lors de ses quatre derniers matchs officiels, l'Haïtienne a trouvé le chemin des filets à huit reprises. Sans oublier ses trois caviars. Elle est ainsi impliquée sur onze buts, soit une action décisive toutes les 26 minutes passées sur le terrain.

Ses statistiques prennent encore plus de relief quand on compare avec les meilleures joueuses d'Europe. Claudia Pina démarre fort avec le FC Barcelone par exemple, avec déjà huit actions décisives en quatre apparitions. Mais ce départ en trombe ne suffit pas à suivre le rythme de l'ancienne Rémoise. Chez les Rhodaniennes, Marie-Antoinette Katoto (six) et Ada Hegerberg (six) sont un peu plus loin.

Un rythme de Ballon d'Or ?

À seulement 23 ans, Melchie Dumornay continue d'affoler les statistiques et de montrer son importance dans le secteur offensif. Si les chiffres restent quand même à nuancer, avec des compétitions au niveau inégal, la Lyonnaise réalise un énorme début d'exercice.

Dans la course au Ballon d'Or, et même si ces dernières semaines ne sont pas prises en considération, Melchie Dumornay marque les esprits. Si OL Lyonnes veut aller au bout de ses objectifs, elle aura besoin de sa polyvalente offensive et de son savoir-faire dans la zone de vérité. Ainsi que de ses coéquipières pour l'alimenter.