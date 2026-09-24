OL Lyonnes : Melchie Dumornay affole déjà les compteurs

Avec deux buts et une passe décisive mercredi soir, Melchie Dumornay continue d'engranger de la confiance. La milieu offensive réalise un grand début de saison. Lors des quatre dernières rencontres officielles, elle a été décisive onze fois.
Avec le Ballon d'Or dans le viseur, Melchie Dumornay est l'une des joueuses les plus prolifiques de ce début de saison du côté OL Lyonnes. Lors de ses quatre derniers matchs officiels, l'Haïtienne a trouvé le chemin des filets à huit reprises. Sans oublier ses trois caviars. Elle est ainsi impliquée sur onze buts, soit une action décisive toutes les 26 minutes passées sur le terrain.
Ses statistiques prennent encore plus de relief quand on compare avec les meilleures joueuses d'Europe. Claudia Pina démarre fort avec le FC Barcelone par exemple, avec déjà huit actions décisives en quatre apparitions. Mais ce départ en trombe ne suffit pas à suivre le rythme de l'ancienne Rémoise. Chez les Rhodaniennes, Marie-Antoinette Katoto (six) et Ada Hegerberg (six) sont un peu plus loin.
Un rythme de Ballon d'Or ?
À seulement 23 ans, Melchie Dumornay continue d'affoler les statistiques et de montrer son importance dans le secteur offensif. Si les chiffres restent quand même à nuancer, avec des compétitions au niveau inégal, la Lyonnaise réalise un énorme début d'exercice.
Dans la course au Ballon d'Or, et même si ces dernières semaines ne sont pas prises en considération, Melchie Dumornay marque les esprits. Si OL Lyonnes veut aller au bout de ses objectifs, elle aura besoin de sa polyvalente offensive et de son savoir-faire dans la zone de vérité. Ainsi que de ses coéquipières pour l'alimenter.
Melchie, comme toujours, se dépense beaucoup et, j'ai toujours l'appréhension de la blessure, elle ne se ménage jamais, même s'il lui arrive de faire moins bien, elle a toujours beaucoup de moments, pendant lesquels, elle donne tout et réussi tout. BRAVO à elle.
Par contre, comme elle est crainte, elle est très surveillée, voire agressée = danger.
Le fait de jouer un peu plus devant et moins dans le coeur du jeu, et de se rapprocher du but lui permet de récupérer tous les ballons qui traînent (ex. la passe déviée de Katoto pour Ada), d'être moins exposée, et elle bénéficie des espaces créés par les autres. Plus facile de jouer quand Hegerberg et Katoto monopolisent 4 défenseures à elles deux ! C'est à mon avis l'idée derrière contre les blocs bas, d'imposer beaucoup de présence pour permettre à des profils plus agiles de se faufiler. La configuration actuelle semble parfaitement lui convenir.
Pour étayer un peu, Hegerberg décisive toutes les 30mn, Katoto toutes les 40mn et Brand toutes les 53mn. Voilà pour le quatuor qui anime le début de saison, et Dumornay et Hegerberg sont même les 2 plus décisives en Europe d'un point de vue minutes jouées (Dumornay en #1, Hegerberg en #2), talonnées par les barcelonaises Graham Hansen et Pina.
ll n'échappera à personne que ce sont des joueuses des 2 mêmes clubs, qui ont un effet une avance gigantesque dans leurs championnats locaux... Elles ne pourront pas tenir le rythme toute la saison et un coup de mou sera à prévoir, ça reste un excellent début de saison pour toutes, contrairement à pas mal de joueuses (Russo, Putellas, Harder...).
Cette joueuse est attirée par les filets , il faut être une burne pour ne pas s'en rendre compte , ses buts ne doivent rien à personne juste à l'animation offensive de Gigi qui lui donne des opportunités que d'autres ne saisissent pas , rajouté à son flair et son talent unique.......
On va tenter de me faire avaler le "laisse passer ou à attiré les défenseures "
La présentation du match/duel contre Chelsea, par cette présentatrice, nouvelle dans les médias cette année et, très prolixe, déjà citée il y a peu :
https://www.youtube.com/watch?v=t6VQ-ti1o5s
Je la trouve insupportable avec ses titres de vidéos tous plus débiles les uns que les autres, et ses analyses vides uniquement basées sur des statistiques un peu branlantes. Mais bon, elle a au moins le mérite d'exister, j'imagine ?