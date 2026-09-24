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Keito Nakamura avec le Japon (Photo by Koji Watanabe / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Keito Nakamura (OL) décisif lors du succès du Japon contre l'Uruguay

  • par Gwendal Chabas

    • 30e cape pour Keito Nakamura avec sa sélection. Ce jeudi, l'ailier lyonnais était titulaire lors de la victoire du Japon sur l'Uruguay (3-1).

    Les chiffres retiendront qu'il a donné un caviar. Dans la réalité, Keito Nakamura a surtout adressé une belle transversale à Kuo Matsuki, qui a ensuite repiqué dans l'axe et fait fonctionner son pied gauche pour tromper le gardien uruguayen. Il s'agit davantage d'une action personnelle. Ce mercredi, le Lyonnais disputait son 30e match avec le Japon. Il a donc été décisif, tandis que son équipe a battu l'Uruguay sur le score de 3 à 1.

    83 minutes pour Nakamura

    En plus du néophyte, Kento Shiogai (90e+2) et le Lillois Ayase Ueda (90e+7) ont frappé pour les Samouraïs bleus. Un succès acquis en fin de partie, car Maxi Araujo avait égalisé juste avant la pause. L'ailier de l'OL a joué 83 minutes, lui qui était entré à dix minutes du terme face à Rennes samedi (4-0). Il sera intéressant de voir comment le sélectionneur, Hajime Moriyasu, gère son effectif.

    Les Japonais disputeront encore trois affiches officielles. La prochaine aura lieu lundi 28 septembre contre le Venezuela. Ensuite, ils se mesureront à l'Équateur (28/05), puis au Panama ou à la Nouvelle-Zélande le lundi 5 octobre.

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