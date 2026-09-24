L'OL encore sur le podium des équipes les plus intenses de Ligue 1

L'Olympique lyonnais affiche une importante force physique en ce début de saison. Avec près de 119 km parcourus par match et 136 sprints en moyenne, l'OL figure dans le top 3 de Ligue 1 dans les deux catégories.

Selon les statistiques de la Ligue 1, seul le Stade Rennais (119,8 km) court plus que l'OL en ce début d'exercice. Le début de saison des Rhodaniens ne se résume pas simplement à de la réussite. Les hommes de Paulo Fonseca se distinguent par rapport aux autres équipes par leur forte activité physique sur le terrain. Cela se traduit notamment par l'omniprésence du milieu de terrain Mads Bidstrup, parmi les éléments les plus combatifs du championnat.

L'OL toujours sur le podium des sprints

Concernant les efforts physiques, l'Olympique lyonnais est toujours sur le podium à la troisième place des clubs qui effectuent le plus de sprints dans l'élite (136 de moyenne sur les 5 premières journées). Loin derrière Rennes (147,2) et Auxerre (150,6), il devance tout de même Lens (130,8), Nice (117) ou encore Le Mans (131,8).

Ces chiffres traduisent le volume de déplacements réalisé par les coéquipiers de Tyler Morton au fil des rencontres. Ils peuvent notamment s’expliquer par les efforts effectués dans les phases de pressing, les transitions et les replis défensifs, où les courses à haute intensité occupent une place importante. Le deuxième de L1 peut s'appuyer particulièrement sur deux garçons dans ce domaine que sont Mads Bidstrup et Loïs Openda, tous deux troisièmes de Ligue 1, avec près de 20 sprints par match.

Bidstrup juste derrière Thomasson

En ce qui concerne la distance parcourue, ils sont deux à afficher une moyenne supérieure à 12 km, parmi les footballeurs ayant disputé au moins trois parties : Mads Bidstrup et Adrien Thomasson. Le Danois court 12,38 km par sortie et talonne de près le Breton, qui possède la meilleure moyenne de la compétition dans ce domaine (12,48 km). L'ancien du RB Salzbourg n'a pour l'instant joué que 384 des 450 minutes possibles, ce qui explique qu'il n'est pas dans la liste des joueurs qui ont couru le plus de kilomètres au total.