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Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
Pavel Sulc lors d’OL – FC Saint-Cyr Collonges (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - Mercato : Pavel Šulc explique pourquoi il est finalement resté

  • par Enzo Catolino
  • 2 Commentaires

    • Très sollicité durant l'été avec beaucoup de rumeurs concernant un potentiel départ, Pavel Šulc est finalement resté à l'OL. Dans un entretien accordé à un média tchèque, le milieu offensif est revenu sur ces rumeurs et sur le rôle que Corentin Tolisso a joué dans sa décision.

    Après une Coupe du monde ratée avec sa sélection, éliminée dès la phase de poules, l'été de Pavel Šulc n'a pas été de tout repos. Le Tchèque a dû faire face à une blessure. Il figurait également dans plusieurs rumeurs de transferts, l'envoyant potentiellement en Serie A à la Juventus Turin ou en Angleterre à Wrexham.

    Malgré ces bruits de couloir, il affirme ne pas avoir été perturbé par les spéculations, avec un objectif clair : poursuivre son aventure à l'OL, où il s'est progressivement imposé comme un élément important dès son arrivée à l'été 2025. "J'étais toujours dans l'idée que je jouais pour Lyon et que j'allais continuer à le faire. Si je ne suis pas transféré, qu'est-ce qui m'arrive ? J'évolue toujours à l'Olympique lyonnais, c'est super. J'essayais donc de voir les choses comme ça", a-t-il expliqué dans un entretien au podcast Tipsport.

    Il ne s'interdit pas de découvrir la Premier League un jour

    Malgré sa volonté de rester au club, Pavel Šulc raconte avoir échangé avec Corentin Tolisso à ce sujet. Son coéquipier lui a fait part de son souhait de le voir continuer à l'OL. Le capitaine rhodanien a donc eu un rôle important pendant cette période. Pour le convaincre, l'ex-Bavarois a expliqué qu'il serait difficile de le remplacer et qu'il était crucial pour l'équipe.

    Des propos qui ont particulièrement touché le joueur de 25 ans. "Il (Tolisso) m'a dit qu'il espérait que je reste, parce que je leur manquerais sur le terrain et que j'étais vraiment important pour eux, a raconté le polyvalent offensif. Je lui ai répondu que je ne savais pas ce qui allait se passer et que je ne m'en préoccupais pas vraiment. Ça m'a fait plaisir de l'entendre de la part de quelqu'un comme lui, qui est champion du monde, qui a gagné la Ligue des champions et plusieurs fois la Bundesliga."

    Pavel Šulc explique également qu'un départ vers un nouveau championnat l'aurait poussé à devoir s'adapter à un nouvel environnement, de nouveaux partenaires et une nouvelle formation. Le Tchèque est donc satisfait d'avoir pu conserver sa stabilité dans le Rhône, tout en gardant l'ambition de découvrir la Premier League un jour.

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    2 commentaires
    1. Tongariro
      Tongariro - jeu 24 Sep 26 à 18 h 33

      Avoir des joueurs avec une bonne mentalité, ça change tellement la donne.

      Un grand merci à MLJ et la cellule de recrutement de l'OL pour avoir insisté sur ce critère.

      Ca change de l'abject Cheyrou.

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      1. Avatar
        leroilyon - jeu 24 Sep 26 à 18 h 48

        Je n'ai jamais douté qu'il voulais rester, l'an passé je disais qu'il fallais construire autour de lui (avec Greif, Niakhate l'équipe des 3 ou 4 prochaines saisons..
        C'est une denrée rare Pavel..

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