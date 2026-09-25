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Mads Bidstrup lors de sa première sélection avec le Danemark contre la Norvège
Mads Bidstrup lors de sa première sélection avec le Danemark contre la Norvège (Photo by LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix via AFP)

OL : première sélection pour Bidstrup, Nuamah défait avec le Ghana

  • par David Hernandez

    • De retour en sélection deux ans après sa première convocation, Mads Bidstrup a connu sa première sélection avec le Danemark dans la défaite contre la Norvège. Ernest Nuamah a lui aussi connu une soirée frustrante avec le revers du Ghana contre la Côte d'Ivoire.

    Il l'attendait, comme il l'avait confié à Olympique-et-Lyonnais, et il a été entendu. Convoqué à une seule reprise avec le Danemark en 2024, Mads Bidstrup espérait que son arrivée à l'OL et ses bons débuts allaient lui permettre de goûter à nouveau à la sélection. Convoqué pour la trêve de septembre, le milieu de terrain a enfin pu réaliser un de ses rêves : porter le maillot danois chez les A.

    Jeudi soir, le Danemark avait rendez-vous à Oslo pour affronter la Norvège pour la première journée de la Ligue des Nations. Si Bidstrup a pris place sur le banc au coup d'envoi, il a eu le droit à un quart d'heure de jeu alors que sa sélection était menée 3-2 suite à un doublé d'Erling Haaland côté norvégien. Pas de victoire donc pour une première, mais le Danemark aura l'occasion de se rattraper dès dimanche avec la réception du pays de Galles.

    Bacher pas sur la feuille avec l'Autriche

    La soirée de jeudi n'a d'ailleurs pas été des plus fastes pour les joueurs de l'OL concernés. Appelé pour la première fois avec l'Autriche, Felix Bacher n'était pas sur la feuille de match pour affronter Israël (3-1). Il faudra voir s'il en sera de même dimanche contre le Kosovo. De son côté, Ernest Nuamah était bien titulaire avec le Ghana contre la Côte d'Ivoire. S'il est en bonne forme avec l'OL, le joueur offensif n'a pas réussi à trouver la faille dans ce match des qualifications pour la CAN. Aligné aux côtés de Brandon Thomas-Asante, Nuamah a joué un peu plus d'une heure avant de laisser sa place, les Black Stars s'inclinant 2-0 à Bouaké.

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