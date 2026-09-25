OL Lyonnes - Chelsea, un "match émouvant" pour Bompastor

Deux ans après son départ d'OL Lyonnes pour Chelsea, Sonia Bompastor va retrouver son club de coeur mercredi en Ligue des champions. Un rendez-vous forcément particulier d'un côté comme de l'autre.

Depuis deux ans, à chaque tirage au sort de la Ligue des champions, au sein d'OL Lyonnes, ils sont nombreux à croiser les doigts pour tomber sur Chelsea. D'abord à cause du traumatisme de 2023 et de cette élimination aux tirs au but. Ensuite pour pouvoir retrouver plusieurs visages familiers dans les rangs londoniens. Mercredi prochain (21h), les accolades seront nombreuses en avant-match entre anciennes joueuses et coéquipières mais aussi avec le duo Sonia Bompastor - Camille Abily. Deux ans après leur départ, les deux coachs vont retrouver le Parc OL pour cette deuxième journée de Ligue des champions féminine.

Des retrouvailles avec Jonatan Giráldez

Un enjeu moindre qui peut ainsi permettre de profiter un peu plus de ce retour presque à la maison. Interrogée mercredi après le court succès (1-0) de Chelsea contre l'Austria Vienne, Bompastor a confirmé que ce match sera logiquement particulier. "Ce sera un match émouvant pour moi personnellement, même si le match ne tournera pas autour de moi. La chose la plus importante est que je prépare l’équipe pour qu’elle se produise au meilleur de sa forme dans ce match, mais bien sûr, c’est vraiment agréable de simplement retourner à Lyon et de les affronter. Elles ont une équipe vraiment solide, et ce sera un grand match pour voir où nous en sommes." Pour la coach londonienne, ce sera également l'occasion de recroiser la route de Jonatan Giráldez, qui avait privé Sonia Bompastor d'un deuxième sacre européen en 2024 pour sa dernière avec OL Lyonnes.