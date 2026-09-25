OL : Openda, Niakhaté... Quels internationaux jouent ce vendredi ?

Loïs Openda avec la Belgique (Photo by Daniel Bartel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Après Mads Bidstrup, Keito Nakamura, Ernest Nuamah et Felix Bacher, d'autres internationaux lyonnais seront sur les pelouses ce vendredi.

Cinq membres de l'Académie et deux joueurs de l'équipe A représenteront l'OL ce vendredi. Au programme des internationaux, de la Ligue des Nations aux qualifications pour la CAN 2027, en passant par les matchs de jeunes, les attendent. Voici le menu détaillé, joueur par joueur.

L'indéboulonnable défenseur sénégalais a rejoint les Lions de la Téranga pour disputer les premières affiches des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations. Après une première saison difficile à l'Olympique lyonnais, Moussa Niakhaté s'est imposé comme un patron en club comme en sélection. Les hommes de Patrick Vieira, nouveau sélectionneur, débuteront leur aventure face au Mozambique.

Sénégal – Mozambique : aujourd'hui à 15 heures (J1 - Qualification CAN 2027)

Openda de retour avec la Belgique

L'attaquant prêté par la Juventus fait son retour en équipe nationale, après avoir manqué la Coupe du monde à cause de sa mauvaise passe avec la Vieille Dame. Depuis août, Loïs Openda revit, enchaînant les bonnes performances (malgré son manque de buts) et c'est donc naturellement qu'il a été sélectionné par Mark Van Bommel pour disputer les quatre premiers duels de Ligue des Nations. Ça démarre avec un choc face à l'Italie.

Italie – Belgique : ce soir à 20h45 (J1 Ligue des Nations)

Buteur ce week-end avec la réserve, Alejandro Gomes Rodriguez a été convoqué par les U19 anglais pour disputer une série d'amicaux qui se terminera le 5 octobre. L'enchaînement commence ce vendredi face à l'Irlande.

Angleterre – Irlande : ce soir à 20 heures (match amical)

Les jeunes Français sur le pont

Deux Lyonnais représenteront les couleurs rouge et bleu en équipe de France U20. Khalis Merah et Noham Kamara ont été convoqués pour disputer trois confrontations amicales avec les Bleuets. Les deux joueurs très peu utilisés par Paulo Fonseca dans ce début de saison auront l'occasion de se montrer tout au long de cette trêve. Un premier choc face à l'Allemagne ce vendredi les attend.

Allemagne – France : vendredi 25 septembre à 17h30 (match amical)

L'homme du début de préparation rhodanienne en juillet a depuis disparu des radars et continue de progresser avec le groupe Pro 2. Ses efforts lui ont permis d'être convoqué par le sélectionneur U19. Rémi Himbert devait être rejoint par Angel Garcia, mais à la suite d'un forfait de dernière minute, il s'est rendu à Clairefontaine seul. L'attaquant participera à un tournoi en Croatie qui sera lancé par un face à face contre l'Italie.

France – Italie : aujourd'hui à 15h30 (tournoi en Croatie)

Après avoir ouvert le bal mercredi, Adil Hamdani enchaîne déjà son deuxième rendez-vous avec la France U18, à l'occasion du Tournoi de Limoges, face à l'Ukraine, ce soir. L'ailier et ses camarades n'ont pas réussi à battre l'Autriche (1-1, 2-4 tab). Ils souhaitent donc redresser la barre dès maintenant.

France – Ukraine : vendredi 25 septembre à 19 heures (Tournoi de Limoges)