OL : Pavel Šulc moins bankable à cause de sa nationalité ?

Convoité durant le mercato estival, Pavel Šulc a finalement poursuivi son aventure à l'OL. Profitant de la trêve internationale avec sa sélection, le Tchèque est revenu sur certaines raisons qui auraient pu empêcher son départ de Lyon.

Dès son arrivée à l'OL, à l'été 2025, Pavel Šulc s'est immédiatement imposé comme un cadre du vestiaire lyonnais, grâce à de nombreux buts inscrits. Avec la situation financière du club délicate, le Tchèque n'avait pas la garantie de rester cet été et a suscité l'intérêt de plusieurs formations européennes, notamment en Premier League ou en Serie A, avec l'intérêt de la Juventus Turin.

Certaines discussions étaient engagées mais aucune n'a finalement abouti à un transfert. Même si Corentin Tolisso a poussé pour que Pavel Šulc reste à Lyon, le Tchèque affirme dans un premier temps que le montant du transfert demandé par l'OL constituait un frein pour d'autres clubs.

"Si j'avais un passeport portugais ou français, je me vendrais plus facilement"

En plus du prix du transfert trop élevé pour certains clubs, Pavel Šulc s'est interrogé sur la manière dont son profil est perçu sur le marché des transferts. Une réflexion qui l'amène à évoquer directement sa nationalité. "Des clubs se sont manifestés, mais au final, ils ne sont pas parvenus à trouver un accord financier avec Lyon. À chaque fois, le club intéressé estimait que le montant demandé pour mon transfert était trop élevé et ne souhaitait pas payer autant pour moi. Je ne suis plus un jeune espoir de 20 ans. Et je ne voudrais pas que cela soit mal interprété, mais je pense que si j’avais un passeport portugais ou français, je me vendrais probablement plus facilement", estime-t-il, sous-entendant qu'il n'a peut-être pas un côté bankable.

Pavel Šulc va donc continuer à l'Olympique lyonnais cette saison après que son nom ait circulé dans plusieurs clubs européens, sans jamais aboutir à quelque chose de concret. Arrivé à l'OL l'été dernier, le Tchèque dispose d'un contrat jusqu'en 2029 avec le club rhodanien.