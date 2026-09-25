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Logo de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Buteur historique de l’OL, André Guy est décédé

  • par David Hernandez

    • Quatorzième meilleur buteur de l’histoire de l’OL, André Guy s’en est allé ce vendredi matin. Il avait 85 ans.

    C'est encore un membre de la génération Di Nallo qui s'en va. Quelques mois après la disparition du Petit Prince de Gerland, l'OL se retrouve de nouveau orphelin d'un de ses meilleurs joueurs offensifs de son histoire. Ce vendredi 25 septembre, le club lyonnais, par l'intermédiaire de Stéphane Benas, directeur du musée, a annoncé le décès d'André Guy à 85 ans. Si Di Nallo, Serge Chiesa ou encore Bernard Lacombe ont fait les belles heures lyonnaises durant les années 70, le natif de Bourg-en-Bresse n'était pas en reste.

    Meilleur buteur de D1 avec l'OL en 1968-1969

    Passé par le club rhodanien pendant quatre saisons (1967-1971), il a inscrit la bagatelle de 76 buts, faisant de lui le quatorzième buteur de l'histoire de l'OL, à égalité avec Memphis Depay. Ayant évolué en D1 à Rennes, Lille ou encore Saint-Étienne, André Guy (8 sélections) a terminé meilleur buteur du championnat en 1968-1969 avec l'OL avec 25 réalisations. Il a fallu attendre quarante-six ans pour voir un autre attaquant lyonnais réussir à le détrôner avec Alexandre Lacazette et ses 27 en 2014-2015 puis 28 buts en 2026-2017. La rédaction d'Olympique-et-Lyonnais adresse ses sincères condoléances à ses proches.

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