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Caroline Weir, milieu d'OL Lyonnes
Caroline Weir, milieu d’OL Lyonnes

Caroline Weir devient la 208e joueuse d'OL Lyonnes

  • par Enzo Catolino

    • Entrée en jeu ce mercredi contre le Servette FC, Caroline Weir a porté pour la première fois le maillot lyonnais. Une apparition qui lui permet de devenir la 208e joueuse de l'histoire du club. L'internationale écossaise a donc écrit la première page de son histoire avec OL Lyonnes.

    Arrivée cet été en provenance du Real Madrid, Caroline Weir a dû attendre le premier match de la campagne de Ligue des champions d'OL Lyonnes pour pouvoir effectuer ses débuts avec ses nouvelles coéquipières. Et quels débuts ! Face au Servette, elle a pu profiter du succès (0-8) des Lyonnaises, directement sur le terrain, et s'est même distinguée en délivrant une passe décisive à Inès Benyahia en fin de rencontre.

    L'Ecosse, 28e pays représenté dans l'histoire lyonnaise

    Son nom vient s'ajouter à une liste de 207 joueuses de l'équipe féminine, depuis le premier match officiel du club en 2004. En avril dernier, Camille Marmillot avait franchi le cap symbolique de la 200ᵉ joueuse. Depuis, Salma Paralluelo, Mala Grohs, puis Caroline Weir ont fait grimper le compteur à 208.

    Avec ses 120 sélections et son statut de capitaine de la sélection écossaise depuis février 2026, Caroline Weir va pouvoir apporter toute son expérience internationale à OL Lyonnes. Son arrivée au club permet d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire du club, puisqu'elle est devenue la première joueuse écossaise à porter le maillot lyonnais, faisant de l'Écosse le 28e pays représenté dans l'histoire du club.

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