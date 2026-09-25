Le LOSC va piocher à l'OL pour renforcer son staff

Paulo Fonseca voit l'un des membres de son staff quitter le club. Après sept années passées à l'OL, Anthony Michel va rejoindre le LOSC, où il intégrera la cellule vidéo de Davide Ancelotti. Son départ intervient alors que Lille procède à plusieurs changements dans son encadrement.

Analyste vidéo pendant sept ans à Lyon, Anthony Michel va fermer son chapitre lyonnais pour en ouvrir un autre à Lille d'après les informations du site Le Petit Lillois et qu’Olympique-et-Lyonnais est en mesure de confirmer. Son aventure avec l'OL s'est donc achevée samedi dernier, lors de la victoire face à Rennes (4-0). Il va désormais faire partie d'un nouvel environnement au LOSC, concurrent direct pour l'OL au classement. Ce changement intervient seulement quelques semaines après l'arrivée du nouveau coach, Davide Ancelotti, sur le banc lillois, en remplacement de Bruno Genesio, dorénavant sur le banc marseillais.

Michel va retrouver Vercoutre dans le staff lillois

Le coach italien avait déjà largement remodelé son staff durant l'été, avec six nouvelles arrivées, dont celle de Rémy Vercoutre. Cette fois, il s'attaque à la cellule vidéo. Deux départs ont déjà été enregistrés après des désaccords internes, selon les informations du Petit Lillois. Pour les remplacer, Lille s'est donc tourné vers Lyon et a décidé de miser sur l'expérience d'Anthony Michel. Après sept ans passés à l'OL, l'analyste vidéo va donc découvrir une nouvelle structure chez un autre pensionnaire de Ligue 1.