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Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
Pavel Sulc, joueur offensif de l’OL (crédit : David Hernandez)

L’OL obligé de gérer Šulc toute la saison ?

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Ayant manqué une grande partie de la préparation estivale de l'OL à son retour de Coupe du monde, Pavel Šulc est loin d’être à 100% selon ses propres dires.

    Il a fait partie de ces très bonnes surprises qui ont rendu un fier service à l’OL la saison passée. Comme Afonso Moreira, Pavel Šulc en a surpris plus d’un pour sa première expérience loin de la Tchéquie. Un statut de co-meilleur buteur de la formation lyonnaise dans un rôle d’avant-centre qui n’est pas vraiment le sien. Une bonne pioche pour l’OL qui avait déboursé plus de six millions d’euros à l’été 2025. Retenu pour la Coupe du monde et candidat à un départ, Šulc est finalement toujours un joueur lyonnais. La faute à un prix demandé trop élevé par rapport à un âge déjà avancé selon ses dires, mais aussi des interrogations sur son physique ?

    "La seule solution serait trois mois de repos complet"

    Obligé de rater plusieurs matchs la saison passée, le numéro 10 a dû faire l’impasse sur une grosse partie de la préparation estivale à son retour du Mondial. La faute à un problème au genou qui semble l’handicaper au quotidien. "J’ai une contusion au genou, avec un œdème osseux. Cela ne me limite pas particulièrement dans mon jeu, mais certaines situations sont douloureuses. Par exemple, lorsque le terrain est plus dur, ou après l’entraînement, quand je descends ou monte les escaliers. C’est désagréable, mais il y a des jours où ça va mieux et d’autres où c’est plus compliqué, a-t-il avoué au média tchèque InFotbal. La seule solution, ce serait trois mois de repos complet. Malheureusement, ce n’est pas possible. Ce qui m’aiderait, ce serait de rester allongé sur le canapé ou de me déplacer avec des béquilles. J’espère que l’été prochain, puisqu’il n’y aura pas de compétition internationale, je pourrai enfin récupérer complètement."

    Il faut donc s’attendre à ce que Paulo Fonseca gère son attaquant tchèque durant la saison. Et dans une optique de vente, cette sortie médiatique ne devrait pas faire les affaires de la direction rhodanienne…

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    5 commentaires
    1. Avatar
      brad - ven 25 Sep 26 à 8 h 06

      Seul problème , c'est l'accentuation de son bobo en jouant ; ils n'ont pas en mémoire Umtiti voulant malgré son mal finir la CDM et mettre fin à sa carrière , les objectifs c'est bien et ils en faut mais la santé des joueurs doit rester une priorité.....
      Après , reste à savoir si il est écouté dans le staff médical qui lui aussi a des comptes à rendre....

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      1. Avatar
        Cicinho2 - ven 25 Sep 26 à 8 h 09

        Ou Gueida Fofana, loué par Garde parce qu’il serrait les dents...

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    2. Juni38
      Juni38 - ven 25 Sep 26 à 8 h 29

      Et bien voila une bien mauvaise nouvelle . On comprend qu'il n'était plus que l'ombre de lui même depuis sa blessure .
      Le staff médical ne devrait il pas faire comprendre au club qu'il joue blessé et qu'il devrait stopper toute activité pendant 3 mois ?
      Guimaraes à joué toute une saison avec des douleurs , on achève bien les chevaux .

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    3. Olympien First
      Olympien First - ven 25 Sep 26 à 8 h 33

      "Dallas, ton univers impitoya-a-ble..."

      Bon, en même temps, il semble d'accord avec ça!

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    4. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 25 Sep 26 à 8 h 58

      Tant pis pour la vente, il est honnête et ça dans le football on a besoin d'en retrouver.

      Signaler

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