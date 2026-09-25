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Mads Bidstrup, joueur de l'OL
Mads Bidstrup, joueur de l’OL (Photo by Severin Aichbauer / APA-Images via AFP)

Exclu - Mads Bidstrup (OL) : "J'adore la mode et l'art"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Milieu infatigable de l'OL, Mads Bidstrup détonne aussi bien sur qu'en dehors du terrain. Dans cette seconde partie de l'interview exclusive pour Olympique-et-Lyonnais, le Danois est revenu sur son départ du Danemark à 16 ans pour rejoindre l'Allemagne, ses passions loin du foot.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Poupette38 - ven 25 Sep 26 à 8 h 46

      C'est rare quand un joueur (excepté les brésiliens) reconnaisse l'apport d'Isabelle Dias, une vraie "maman" pour les joueurs, mais ce n'est pas nouveau . Il y a qu'à voir le comportement des joueurs à son égard quand elle est présente sur le terrain, et on la voit souvent 😍
      Elle a même été jusqu'à accueillir chez elle un joueur brésilien le soir de son arrivée parce qu'il était seul .

      Sur youtube j'ai regardé un reportage sur lui, j'ai découvert qu'il était très famille, et très mode aussi, il a ses adresses 😉

      Il est entré en jeu vers la 75e contre la Norvège .

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