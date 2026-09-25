Mads Bidstrup, joueur de l’OL (Photo by Severin Aichbauer / APA-Images via AFP)
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- JUNi DU 36 L’OL obligé de gérer Šulc toute la saison ?Tant pis pour la vente, il est honnête et ça dans le football on a besoin d'en retrouver.
- olgoneforever OL - Mercato : Pavel Šulc explique pourquoi il est finalement restéAh bah content quil soit resté notre Pavel ! Ce n'est pas le plus grand, le plus élégant mais il a ce côté simple, engagé sur le pré....J'ai déjà dit…
- Poupette38 Exclu - Mads Bidstrup (OL) : "J'adore la mode et l'art"C'est rare quand un joueur (excepté les brésiliens) reconnaisse l'apport d'Isabelle Dias, une vraie "maman" pour les joueurs, mais ce n'est pas nouveau . Il y a qu'à voir le…
- Olympien First L’OL obligé de gérer Šulc toute la saison ?"Dallas, ton univers impitoya-a-ble..." Bon, en même temps, il semble d'accord avec ça!
- Juni38 L'OL encore sur le podium des équipes les plus intenses de Ligue 1Je ne sais plus quel entraineur avait dit : ce n'est pas les joueurs qui doivent courir , mais le ballon . Les chiffres bruts de sprint , c'est une…
- Juni38 L’OL obligé de gérer Šulc toute la saison ?Et bien voila une bien mauvaise nouvelle . On comprend qu'il n'était plus que l'ombre de lui même depuis sa blessure . Le staff médical ne devrait il pas faire…
- Juni38 OL - Mercato : Pavel Šulc explique pourquoi il est finalement restéil ne faut pas se leurrer , il est finalement resté parce que ses agents n'ont tout simplement pas trouvé preneur . MLJ et Gerlinger avaient mis un prix élevé…
- Cicinho2 L'OL encore sur le podium des équipes les plus intenses de Ligue 1Ça c’est une bonne nouvelle, c’est important l’intensité, ce qui nous manquait tellement sous Pep, Peter et Lolo
- Cicinho2 L’OL obligé de gérer Šulc toute la saison ?Ou Gueida Fofana, loué par Garde parce qu’il serrait les dents...
- brad L’OL obligé de gérer Šulc toute la saison ?Seul problème , c'est l'accentuation de son bobo en jouant ; ils n'ont pas en mémoire Umtiti voulant malgré son mal finir la CDM et mettre fin à sa carrière…
- gOLdorak OL - Mercato : Pavel Šulc explique pourquoi il est finalement restéVu ses stats, pour le moment, ils ne nous le vendraient pas cher. De toute façon, le vrai problème est surtout son salaire, mais la valeur qu'il aura à la…
- OLPassePresent OL Lyonnes ne décélère pas en Suisse, avant un bon test contre ChelseaPour l'instant, malheureusement, l'UEFA compte 2 p.d. pour Salma P. et 1 pour Tarciane. La règle n'est pas appliquée correctement.
- gOLdorak OL - Mercato : Pavel Šulc explique pourquoi il est finalement restéIl ne dit jamais qu'il ne voulait pas partir, il dit juste que ça ne le dérangeait pas de rester. Mais à l'écouter, on a surtout l'impression que d'autres personnes…
- OLPassePresent OL Lyonnes ne décélère pas en Suisse, avant un bon test contre ChelseaTir non cadré et dévié dans le but, csc, mais la tireuse bénéfice d'une passe décisive (en UEFA). Il est vrai que l'application de la règle par celui qui suit…
- isabielle OL Lyonnes : Melchie Dumornay affole déjà les compteursHS : Kadi a marqué son 1er but avec LCL 👏(Kadi... reviens... "tu mettrais les même à la maison") Bon... c'est pas drôle !...Bonne saison à toi... https://www.instagram.com/p/DdrBBaEDkqA/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=NTc4MTIwNjQ2YQ==
C'est rare quand un joueur (excepté les brésiliens) reconnaisse l'apport d'Isabelle Dias, une vraie "maman" pour les joueurs, mais ce n'est pas nouveau . Il y a qu'à voir le comportement des joueurs à son égard quand elle est présente sur le terrain, et on la voit souvent 😍
Elle a même été jusqu'à accueillir chez elle un joueur brésilien le soir de son arrivée parce qu'il était seul .
Sur youtube j'ai regardé un reportage sur lui, j'ai découvert qu'il était très famille, et très mode aussi, il a ses adresses 😉
Il est entré en jeu vers la 75e contre la Norvège .