Après sa victoire contre le Servette FCCF mercredi dernier, OL Lyonnes a une semaine pour préparer la venue de Chelsea. Le club londonien n’a lui pas tout ce temps puisqu’un choc contre Arsenal l’attend dimanche.

Mercredi soir, au moment de parler de sa métamorphose, Marie-Antoinette Katoto a mis l'accent sur la longue période de repos que les joueuses d'OL Lyonnes ont pu avoir durant l'été. Depuis la reprise de la compétition, le rythme est plutôt calme avec un match par semaine. Avec le début de la Ligue des champions, on aurait pu penser que les Lyonnaises allaient lancer leur rythme de deux matchs par semaine. Ce qui ne sera pas le cas tout de suite. En effet, après la victoire 8-0 à Genève contre le Servette FCCF mercredi, les joueuses de Jonatan Giráldez ont pu couper un peu. Pourquoi ? Car aucun match de championnat n'est au programme ce week-end en raison de la phase de groupes de la Coupe LFFP.

Enchaîner, une bonne chose ?

Cela laisse donc une semaine de préparation à OL Lyonnes avant la réception de Chelsea, mercredi prochain au Parc OL (21h). Les joueuses de Sonia Bompastor n'auront pas autant de temps de leur côté. Une rencontre de WSL est bien au programme des Londoniennes, avec un derby même. Pour préparer le choc à Décines, quoi de mieux qu'une opposition contre Arsenal dimanche ? Une bonne préparation ou alors une dépense d'énergie qui pourrait se payer en Ligue des champions ? Dans ce genre de débats, il existe deux équipes et seul le résultat de mercredi dira qui a eu la meilleure préparation...