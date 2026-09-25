Actualités
Les joueuses de Chelsea en Ligue des champions
Les joueuses de Chelsea en Ligue des champions (AFP)

Pendant qu’OL Lyonnes fait relâche, Chelsea va cravacher ce week-end

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Après sa victoire contre le Servette FCCF mercredi dernier, OL Lyonnes a une semaine pour préparer la venue de Chelsea. Le club londonien n’a lui pas tout ce temps puisqu’un choc contre Arsenal l’attend dimanche.

    Mercredi soir, au moment de parler de sa métamorphose, Marie-Antoinette Katoto a mis l'accent sur la longue période de repos que les joueuses d'OL Lyonnes ont pu avoir durant l'été. Depuis la reprise de la compétition, le rythme est plutôt calme avec un match par semaine. Avec le début de la Ligue des champions, on aurait pu penser que les Lyonnaises allaient lancer leur rythme de deux matchs par semaine. Ce qui ne sera pas le cas tout de suite. En effet, après la victoire 8-0 à Genève contre le Servette FCCF mercredi, les joueuses de Jonatan Giráldez ont pu couper un peu. Pourquoi ? Car aucun match de championnat n'est au programme ce week-end en raison de la phase de groupes de la Coupe LFFP.

    Enchaîner, une bonne chose ?

    Cela laisse donc une semaine de préparation à OL Lyonnes avant la réception de Chelsea, mercredi prochain au Parc OL (21h). Les joueuses de Sonia Bompastor n'auront pas autant de temps de leur côté. Une rencontre de WSL est bien au programme des Londoniennes, avec un derby même. Pour préparer le choc à Décines, quoi de mieux qu'une opposition contre Arsenal dimanche ? Une bonne préparation ou alors une dépense d'énergie qui pourrait se payer en Ligue des champions ? Dans ce genre de débats, il existe deux équipes et seul le résultat de mercredi dira qui a eu la meilleure préparation...

    à lire également
    Esteban Lepaul avec Zinedine Zidane en équipe de France
    L'OL Académie reste bien représentée en équipe de France
    2 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 25 Sep 26 à 18 h 54

      Rencontrer Arsenal en plus, pas de bol, Sonia ne pourra même pas mettre son équipe B.
      Elles seront forcément amoindris

      Signaler
    2. Avatar
      Dom38 - ven 25 Sep 26 à 19 h 29

      Tous les matchs de WSL et WSL2 de chaque journée : https://www.youtube.com/@BarclaysWSL

      Le match de Chelsea c'est dimanche à 17H 30

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueuses de Chelsea en Ligue des champions
    Pendant qu’OL Lyonnes fait relâche, Chelsea va cravacher ce week-end 18:30
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) capitaine lors du match nul du Sénégal 17:42
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve dispute un amical pour garder le rythme 16:50
    Esteban Lepaul avec Zinedine Zidane en équipe de France
    L'OL Académie reste bien représentée en équipe de France 16:00
    Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
    Tarciane (OL Lyonnes) retrouvera le Brésil durant la trêve internationale 15:10
    Le logo de l'OL
    Le LOSC va piocher à l'OL pour renforcer son staff 14:20
    Caroline Weir, milieu d'OL Lyonnes
    Caroline Weir devient la 208e joueuse d'OL Lyonnes 13:30
    Logo de l'OL
    Buteur historique de l’OL, André Guy est décédé 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL : Pavel Šulc moins bankable à cause de sa nationalité ? 11:50
    OL : Openda, Niakhaté... Quels internationaux jouent ce vendredi ? 11:00
    Sonia Bompastor, ancienne coach de l'OL
    OL Lyonnes - Chelsea, un "match émouvant" pour Bompastor 10:15
    Mads Bidstrup lors de sa première sélection avec le Danemark contre la Norvège
    OL : première sélection pour Bidstrup, Nuamah défait avec le Ghana 09:30
    Zachary Athekame (OL) face à Auxerre
    Athekame veut "tout donner" à l'OL avant de "retourner à Milan" 08:45
    Mads Bidstrup, joueur de l'OL
    Exclu - Mads Bidstrup (OL) : "J'adore la mode et l'art" 08:00
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    L’OL obligé de gérer Šulc toute la saison ? 07:30
    Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL - Mercato : Pavel Šulc explique pourquoi il est finalement resté 24/09/26
    L'OL encore sur le podium des équipes les plus intenses de Ligue 1 24/09/26
    Corentin Tolisso avec Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    OL : Corentin Tolisso "un bon exemple pour la jeune génération", selon Nicolas Puydebois 24/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut