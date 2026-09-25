Titulaire depuis le début de saison avec l'absence prolongée de Wendie Renard, Tarciane accumule les minutes. Cela semble avoir convaincu son sélectionneur puisque Arthur Elias a convoqué la défenseuse d'OL Lyonnes pour le rassemblement du Brésil en octobre.

Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Depuis la reprise de l'entraînement collectif fin juillet, Wendie Renard brille par son absence. N'ayant joué qu'une mi-temps face à Aston Villa sur les quatre matchs amicaux d'OL Lyonnes, la capitaine n'a fait son retour dans le groupe que mercredi pour le déplacement à Genève contre le Servette FCCF (0-8). Cette absence prolongée a forcément profité à une joueuse et elle se nomme Tarciane. Loin d'être souveraine depuis son arrivée dans la capitale des Gaules, la Brésilienne a pu accumuler des minutes en ce début de saison, ponctuées par un but certes dévié mercredi en Ligue des champions.

Elle souffle le chaud et le froid en sélection également

Les performances de la Lyonnaise semblent avoir convaincu Arthur Elias, le sélectionneur brésilien. À l'occasion de la trêve internationale courant octobre, Tarciane rejoindra le Brésil pour une double confrontation amicale contre l'Argentine (10 et 13 octobre). Lors du dernier rassemblement en juin, la défenseuse n'avait joué que dix-huit minutes sur les deux amicaux disputés contre les États-Unis.