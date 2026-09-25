L'OL Académie reste bien représentée en équipe de France

La formation lyonnaise reste bien représentée en équipe de France. Pour sa première liste à la tête des Bleus, Zinédine Zidane a convoqué quatre joueurs passés par l'Académie de l'OL, dont Estéban Lepaul, appelé pour la première fois.

L'académie de l'OL continue d'avoir des joueurs convoqués en équipe de France. Pour sa première liste, Zinédine Zidane a convoqué quatre anciens Lyonnais : Estéban Lepaul (Rennes), Rayan Cherki (Manchester City), Pierre Kalulu (Juventus) et Bradley Barcola (Liverpool).

La principale nouveauté de cette liste concerne Estéban Lepaul. Formé à l'OL entre 2015 et 2020, l'attaquant rennais connaît sa première sélection avec l'équipe première. Auteur de trois buts en quatre matchs cette saison, sa convocation est surtout le fruit de sa saison dernière où Lepaul a fini meilleur buteur du championnat avec 21 réalisations.

Une génération lyonnaise toujours présente

Le Rennais retrouve son ami, Pierre Kalulu, avec qui il a évolué à l'OL durant sa formation. Bradley Barcola, transféré récemment à Liverpool et Rayan Cherki, désormais installé à Manchester City complètent le contingent des anciens lyonnais, convoqués par Zidane, dans cette première liste.

Au fil des années, à défaut d'avoir des joueurs portant actuellement le maillot lyonnais, l'OL conserve toujours une ossature en équipe de France grâce à ses éléments du cru. Les générations lyonnaises continuent de s'exporter au plus haut niveau, illustrant les talents du centre de formation lyonnais.