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Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : la réserve dispute un amical pour garder le rythme

  • par David Hernandez

    • Bien que privée de nombreux jeunes internationaux, la réserve de l’OL va disputer un match amical ce vendredi soir à Décines. Les joueurs de Gueïda Fofana affrontent Espaly.

    Pour en partie expliquer la semaine de repos accordée à ses joueurs, Paulo Fonseca avait mis en avant un groupe restreint (9 joueurs) mais aussi l'impossibilité de faire un amical même en interne avec la réserve "qui a des matchs à jouer". Cependant, la formation de Gueïda Fofana est au repos forcé durant ce week-end, la faute à un nouveau tour de Coupe de France. Le coach lyonnais aurait également pu accorder quelques jours "off" à ses joueurs, mais ces derniers seront bien sur le pont ce vendredi soir, comme avancé par Le Progrès. A 19h, dans l'intimité du GOLTC, l'OL affrontera en amical Espaly, déjà sorti de la coupe et donc libre.

    Six titulaires contre Thonon absents

    Ce n'est pourtant pas faute d'avoir vu de nombreux joueurs profiter de la trêve internationale pour rejoindre leurs sélections en jeunes. On pense notamment à Rémi Himbert, Alejandro Gomes Rodriguez, Adil Hamdani, Noham Kamara ou encore Tiago Goncalves, tous cinq titulaires lors de la dernière sortie victorieuse de la réserve (3-2) contre Thonon. Néanmoins, en vue du déplacement à Jura Dolois le 3 octobre prochain, Gueïda Fofana veut garder le rythme et pourquoi pas observer certains jeunes montés des U19, en vue d'une intégration dans les mois à venir.

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