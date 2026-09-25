Niakhaté (OL) capitaine lors du match nul du Sénégal

À l'occasion de la première journée des qualifications à la CAN 2027, le Sénégal a fait match nul face au Mozambique (1-1). Moussa Niakhaté était titulaire et capitaine en l'absence de Kalidou Koulibaly et de Sadio Mané.

Toutes les lumières sont braquées sur la première de Zinédine Zidane, ce vendredi soir face à la Turquie mais dans l’après-midi, le Sénégal du nouveau sélectionneur Patrick Vieira faisait sa rentrée face au Mozambique, à l'occasion de la première journée des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des nations, qui se déroulera en 2027, dans trois pays : le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.

Sur un terrain difficile au Mozambique, le Sénégal a dominé dès les premiers instants en s'installant dans la moitié de terrain des Mozambicains. Dès la 32ᵉ minute, Nicolas Jackson (Aston Villa) trouve la faille et inscrit le premier but de la rencontre. Néanmoins, les Mozambicains ont réagi juste avant la pause grâce à une superbe frappe de l'extérieur de la surface, signée Geny Catamo (Sporting Portugal). En seconde période, la rencontre s'est davantage équilibrée, rendant les occasions de buts impossibles. Les Sénégalais et Mozambicains repartent donc dos à dos dans cette rencontre (1-1).

Moussa Niakhaté, capitaine

Avec l'absence de Kalidou Koulibaly, sur le banc, et de Sadio Mané, blessé, le coach Patrick Vieira a décidé de faire confiance au défenseur lyonnais pour cette rencontre. En plus de se distinguer en club comme un cadre du vestiaire, Moussa Niakhaté démontre également avoir une grande responsabilité en sélection. Titulaire quasiment à tous les matchs du Sénégal, le voilà aujourd'hui capitaine, le temps d'un match.

Himbert titulaire et Nkelenda remplaçant avec les U19 et U17 français

En plus de Moussa Niakhaté, Rémi Himbert et Jason Nkelenda Kashiba disputaient eux aussi un match cet après-midi. Les deux joueurs ont connus des destins similaires avec leur sélection . Les U19 français se sont inclinés (1-2) face à l'Italie, tandis que les U17 français ont perdu face à la Finlande (1-0).