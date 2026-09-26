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OL Académie : deux matchs ce week-end pour les Fenottes

  • par Gwendal Chabas

    • Les joueuses de l'Académie ne font pas relâche ce week-end. La réserve et les U19 joueront dimanche à 15 heures en championnat, avec l'envie de poursuivre la série de victoires.

    Cinq matchs, cinq victoires et quelques cartons. Pour l'instant, le début de saison de la réserve et les U19 d'OL Lyonnes avancent à grands pas. De belles premières sorties qui demandent à être validées. Notamment ce week-end, avec des affiches contre des adversaires de milieu de tableau. Puisque les garçons sont occupés en sélection, les Fenottes ont le champ libre dimanche à 15 heures pour avoir la lumière.

    Nouvelle démonstration pour la réserve à domicile ?

    Les deux rencontres auront lieu en même temps. Commençons avec la D3, qui recevra Albi Marssac. Après des succès 5-0 et 7-1 face au Puy-en-Velay et au FC Rousset Saint-Victoire, le groupe de Julien Pernay ne veut pas ralentir contre le 7e. Une étape de plus dans la progression des coéquipières de Camille Marmillot.

    Chez les plus jeunes, la dernière sortie face à Fleury a été très accrochée (2-1). Avant le derby à Saint-Étienne le 4 octobre, l'idée serait de prendre un maximum de confiance en allant dominer Reims chez lui dans le cadre de la 4e journée. Dans le viseur, la qualification pour la phase Élite au bout des dix journées de cette première partie d'exercice.

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