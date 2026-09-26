Le samedi 3 octobre, Baptiste Monveneur tiendra une séance de dédicaces. Notre chroniqueur et ancien joueur de l'OL rencontrera les lecteurs à Caluire-et-Cuire.

C'est une des recrues de Tant qu'il y aura des Gones pour la saison 2026-2027. Une fois par mois environ, vous retrouverez Baptiste Monveneur aux côtés de Nicolas Puydebois pour évoquer l'actualité de l'OL. Notre chroniqueur, qui avait déjà fait une apparition dans TKYDG en mai dernier, était présent dans l'émission du 7 septembre. Nous le reverrons dans un des numéros qui suivra la trêve internationale, à partir du 12 octobre.

Dédicace de son livre "À l'aube du jeu et des mots"

Ou avant pour les férus de littérature ou les curieux. En effet, le jeune homme de 19 ans (il aura 20 ans le 6 octobre) s'installera durant deux heures, de 10 heures à midi, à la librairie Cordelia de Caluire-et-Cuire. Un événement qui se tiendra le samedi 3 octobre prochain. Il y dédicacera son livre À l'aube du jeu et des mots, qui revient sur son expérience au centre de formation lyonnais, notamment. On rappellera qu'il a passé six ans à Meyzieu, de 2018 à 2024.

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