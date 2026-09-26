Actualités
Baptiste Monveneur, milieu passé par l'OL Académie
Baptiste Monveneur, milieu passé par l’OL Académie

Tant qu'il y aura des Gones : notre chroniqueur Baptiste Monveneur (ex-OL) en dédicace à Caluire

  • par Gwendal Chabas

    • Le samedi 3 octobre, Baptiste Monveneur tiendra une séance de dédicaces. Notre chroniqueur et ancien joueur de l'OL rencontrera les lecteurs à Caluire-et-Cuire.

    C'est une des recrues de Tant qu'il y aura des Gones pour la saison 2026-2027. Une fois par mois environ, vous retrouverez Baptiste Monveneur aux côtés de Nicolas Puydebois pour évoquer l'actualité de l'OL. Notre chroniqueur, qui avait déjà fait une apparition dans TKYDG en mai dernier, était présent dans l'émission du 7 septembre. Nous le reverrons dans un des numéros qui suivra la trêve internationale, à partir du 12 octobre.

    Dédicace de son livre "À l'aube du jeu et des mots"

    Ou avant pour les férus de littérature ou les curieux. En effet, le jeune homme de 19 ans (il aura 20 ans le 6 octobre) s'installera durant deux heures, de 10 heures à midi, à la librairie Cordelia de Caluire-et-Cuire. Un événement qui se tiendra le samedi 3 octobre prochain. Il y dédicacera son livre À l'aube du jeu et des mots, qui revient sur son expérience au centre de formation lyonnais, notamment. On rappellera qu'il a passé six ans à Meyzieu, de 2018 à 2024.

    Les infos pratiques

    • Séance de dédicaces de Baptiste Monveneur
    • Auteur de À l'aube du jeu et des mots
    • Le samedi 3 octobre, de 10 heures à midi
    • Librairie Cordelia
    • 75 rue Jean-Moulin à Caluire-et-Cuire
    à lire également
    Corentin Tolisso avec Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    OL : Corentin Tolisso "un bon exemple pour la jeune génération", selon Nicolas Puydebois

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Baptiste Monveneur, milieu passé par l'OL Académie
    Tant qu'il y aura des Gones : notre chroniqueur Baptiste Monveneur (ex-OL) en dédicace à Caluire 12:40
    OL Académie : deux matchs ce week-end pour les Fenottes 11:50
    Zachary Athekame avec l'OL face à Toulouse
    OL : cinq internationaux lyonnais prennent le relais ce samedi 11:00
    OL - Mercato : Fallou Fall devrait s'engager avec Bastia 10:10
    Alejandro Gomes Rodriguez
    Du bon et du moins bon pour les internationaux de l'OL vendredi 09:25
    Paul Akouokou, milieu de l'OL
    Sans ses jeunes internationaux, la réserve de l'OL s'incline en amical 08:40
    OL : Mohamed Ouedraogo, une adaptation pas à pas 08:00
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    OL : Pavel Šulc a déjà égalé son total de la saison dernière à la passe 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueuses de Chelsea en Ligue des champions
    Pendant qu’OL Lyonnes fait relâche, Chelsea va cravacher ce week-end 25/09/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) capitaine lors du match nul du Sénégal 25/09/26
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve dispute un amical pour garder le rythme 25/09/26
    Esteban Lepaul avec Zinedine Zidane en équipe de France
    L'OL Académie reste bien représentée en équipe de France 25/09/26
    Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
    Tarciane (OL Lyonnes) retrouvera le Brésil durant la trêve internationale 25/09/26
    Le logo de l'OL
    Le LOSC va piocher à l'OL pour renforcer son staff 25/09/26
    Caroline Weir, milieu d'OL Lyonnes
    Caroline Weir devient la 208e joueuse d'OL Lyonnes 25/09/26
    Logo de l'OL
    Buteur historique de l’OL, André Guy est décédé 25/09/26
    Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL : Pavel Šulc moins bankable à cause de sa nationalité ? 25/09/26
    OL : Openda, Niakhaté... Quels internationaux jouent ce vendredi ? 25/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut