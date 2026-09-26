Co-meilleur buteur de l'OL la saison dernière en championnat, Pavel Šulc s'est trouvé un nouveau rôle en ce début d'exercice. Avec déjà trois offrandes, le Tchèque a déjà égalé son total de l'an dernier.

Meilleur passeur de Ligue 1 jusqu'au week-end dernier, Pavel Šulc remplace ses buts par des passes décisives cette saison. En l'espace de cinq matchs, le Tchèque a déjà été décisif par la passe trois fois cette saison, ce qui le place à la deuxième position du classement des meilleurs passeurs de Ligue 1. Seul Cristian Casseres Jr. (Toulouse) fait mieux avec quatre passes décisives depuis le début de l'exercice.

Un positionnement différent qui lui permet de servir ses coéquipiers

Depuis le début de la saison et l'arrivée de Loïs Openda au club, Pavel Šulc occupe un poste différent de la saison dernière, où il se positionnait beaucoup en tant que numéro 9 seul pour pouvoir inscrire le maximum de buts. Aujourd'hui, il occupe un poste différent, pour trouver de la profondeur et ainsi servir ses coéquipiers présents sur les ailes.

Ce positionnement a été souligné par notre consultant Nicolas Puydebois, ce lundi, dans "Tant qu'il y aura des Gones". "On a pu voir un Šulc, qui s'est mis entre les lignes, au bon endroit, qui permet d'être dans l'interligne, dans l'intervalle, afin de trouver de la profondeur et du jeu entre les lignes, ce qui manquait sur les derniers matchs. Le positionnement de Šulc est super important. Soit il décroche, se met en 10, entre les lignes, soit il vient jouer en tant qu'avant centre, ce qui permet à Nuamah et Openda d'animer les ailes."

Après cinq rencontres, Pavel Šulc a déjà également son record de passes décisives de l'an dernier, réalisé en 27 apparitions. Le Tchèque doit maintenant ouvrir son compteur de buts, lui qui a fini co-meilleur buteur de l'OL en Ligue 1 la saison dernière.