Du bon et du moins bon pour les internationaux de l'OL vendredi

Beaucoup de joueurs de l'OL étaient sollicités vendredi avec leur sélection. Peu d'entre eux se sont mis en valeur lors de ces rencontres.

Moussa Niakhaté en capitaine. Le cadre de l'OL a entamé sa période internationale avec le Sénégal par un nul vendredi contre le Mozambique (1-1). Pas le résultat escompté pour le défenseur, comme pour plusieurs autres internationaux rhodaniens avant le week-end. Ils étaient nombreux sur le pré, notamment chez les jeunes. Les équipes de France, en particulier, étaient toutes sur le pont.

90 minutes pour Kamara, une demi-heure pour Merah

Il y avait la première de Zinédine Zidane évidemment avec les A en Turquie. Mais on peut aussi évoquer les U20 de Noham Kamara et Khalis Merah. Ces derniers ont perdu le premier de leurs trois matchs amicaux prévus durant la coupure automnale. L'Allemagne a pris le dessus grâce à un but à la 77e minute. Le défenseur était titulaire et a disputé 90 minutes. Le milieu, lui, est entré à la 63e, remplaçant Enzo Molebe. Prochain rendez-vous mardi lors d'un choc face à l'Angleterre.

Les Bleuets ont dans l'ensemble vécu une mauvaise journée, avec les défaites de Rémi Himbert (U19) et de Jason Nkelenda (U17) contre l'Italie (1-2) et la Finlande (1-0). Le premier nommé a certes provoqué le penalty de l'égalisation française, mais les Italiens ont repris l'avantage en infériorité numérique à la 88e. Le second était cette fois-ci remplaçant et a succédé à un coéquipier à la 68e. Les Finlandais menaient déjà 1 à 0 et ont ainsi bouclé un nouveau succès face à leur rival de l'Hexagone.

Des victoires pour Hamdani, Gomes Rodriguez et Openda

Seul succès : les U18. Les hommes de José Alcocer ont battu l'Ukraine 1 à 0 lors de la deuxième journée du Tournoi de Limoges. Adil Hamdani a regardé du bord de la pelouse ses compères valider un premier bon résultat après le nul contre l'Autriche mercredi (1-1). L'ailier et ses compatriotes sont deuxièmes derrière les Autrichiens, avant de finir cette parenthèse par un duel contre le Japon dimanche à 18 heures.

Au-delà de la France, les U19 anglais d'Alejandro Gomes Rodriguez ont répété leurs gammes devant l'Irlande. L'avant-centre a disputé la dernière demi-heure, et a vu le talentueux Max Dowman (Arsenal) marquer le seul but de cette confrontation. Il aura peut-être davantage de temps de jeu encore mardi face à la Norvège.

Enfin, chez les A, on attendait Loïs Openda. Le Belge retrouvait la sélection après avoir manqué le Mondial estival. On savait que la concurrence serait forte en pointe, avec Charles De Ketelaere et Romelu Lukaku. Ça n'a pas manqué puisque le Rhodanien n'a pas quitté le banc lors du succès des Red Devils en Italie (0-2). Une bonne entame collectivement néanmoins pour les premiers pas de l'entraîneur Mark van Bommel. Parviendront-ils à la confirmer lundi contre les Bleus ?