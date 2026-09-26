Actualités
Paul Akouokou, milieu de l'OL
Paul Akouokou, milieu de l’OL (crédit : David Hernandez)

Sans ses jeunes internationaux, la réserve de l'OL s'incline en amical

  • par Gwendal Chabas

    • Privée de nombreux joueurs retenus en sélection, la réserve lyonnaise a perdu 2 à 1 contre Espaly vendredi. Retour du championnat dans une semaine.

    C'est la grande fête du football amateur ce week-end. La Coupe de France vit son 4e tour, et place donc les championnats sur pause. Mais la réserve de l'OL doit garder le rythme. Alors, elle a programmé un match amical vendredi soir contre Espaly, pensionnaire de National 2, comme elle, mais dans la poule G. L'équipe de Haute-Loire représentait un sérieux concurrent, elle qui a remporté deux de ses trois rencontres et pointe à la deuxième place du classement.

    Pour Gueïda Fofana, c'était surtout l'opportunité de faire des tests. En effet, six de ses titulaires lors du succès 3-2 contre Thonon Évian samedi dernier sont en sélection. Le groupe Pro 2 a composé sans Matthias Da Silva, Noham Kamara, Tiago Gonçalves, Adil Hamdani, Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodriguez. Offensivement, tout était à repenser.

    Paul Akouokou enchaîne

    Si les Gones ont ouvert le score, Paul Akouokou, encore appelé pour cette affiche, et ses coéquipiers ont finalement perdu 2-1, nous apprend le bien informé Borgia_OL. Téo Germinario a pourtant mis sa formation sur de bons rails en première période, mais les Espaviots ont frappé deux fois au retour des vestiaires pour retourner le scénario de la partie.

    La réserve a ainsi du mal à enchaîner, elle qui avait concédé un cinglant 4-0, déjà en amical, contre son homologue de Grenoble voilà 15 jours. Elle s'était reprise en championnat, le plus important. Il faudra en faire de même le 3 octobre contre Jura Dolois, afin de rester invaincue (deux nuls et une victoire) en N2.

    à lire également
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    OL Académie : les jeunes Lyonnais bien représentés chez les Bleuets

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Alejandro Gomes Rodriguez
    Du bon et du moins bon pour les internationaux de l'OL vendredi 09:25
    Paul Akouokou, milieu de l'OL
    Sans ses jeunes internationaux, la réserve de l'OL s'incline en amical 08:40
    OL : Mohamed Ouedraogo, une adaptation pas à pas 08:00
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    OL : Pavel Šulc a déjà égalé son total de la saison dernière à la passe 07:30
    Les joueuses de Chelsea en Ligue des champions
    Pendant qu’OL Lyonnes fait relâche, Chelsea va cravacher ce week-end 25/09/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) capitaine lors du match nul du Sénégal 25/09/26
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve dispute un amical pour garder le rythme 25/09/26
    Esteban Lepaul avec Zinedine Zidane en équipe de France
    L'OL Académie reste bien représentée en équipe de France 25/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
    Tarciane (OL Lyonnes) retrouvera le Brésil durant la trêve internationale 25/09/26
    Le logo de l'OL
    Le LOSC va piocher à l'OL pour renforcer son staff 25/09/26
    Caroline Weir, milieu d'OL Lyonnes
    Caroline Weir devient la 208e joueuse d'OL Lyonnes 25/09/26
    Logo de l'OL
    Buteur historique de l’OL, André Guy est décédé 25/09/26
    Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL : Pavel Šulc moins bankable à cause de sa nationalité ? 25/09/26
    OL : Openda, Niakhaté... Quels internationaux jouent ce vendredi ? 25/09/26
    Sonia Bompastor, ancienne coach de l'OL
    OL Lyonnes - Chelsea, un "match émouvant" pour Bompastor 25/09/26
    Mads Bidstrup lors de sa première sélection avec le Danemark contre la Norvège
    OL : première sélection pour Bidstrup, Nuamah défait avec le Ghana 25/09/26
    Zachary Athekame (OL) face à Auxerre
    Athekame veut "tout donner" à l'OL avant de "retourner à Milan" 25/09/26
    Mads Bidstrup, joueur de l'OL
    Exclu - Mads Bidstrup (OL) : "J'adore la mode et l'art" 25/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut