Privée de nombreux joueurs retenus en sélection, la réserve lyonnaise a perdu 2 à 1 contre Espaly vendredi. Retour du championnat dans une semaine.

C'est la grande fête du football amateur ce week-end. La Coupe de France vit son 4e tour, et place donc les championnats sur pause. Mais la réserve de l'OL doit garder le rythme. Alors, elle a programmé un match amical vendredi soir contre Espaly, pensionnaire de National 2, comme elle, mais dans la poule G. L'équipe de Haute-Loire représentait un sérieux concurrent, elle qui a remporté deux de ses trois rencontres et pointe à la deuxième place du classement.

Pour Gueïda Fofana, c'était surtout l'opportunité de faire des tests. En effet, six de ses titulaires lors du succès 3-2 contre Thonon Évian samedi dernier sont en sélection. Le groupe Pro 2 a composé sans Matthias Da Silva, Noham Kamara, Tiago Gonçalves, Adil Hamdani, Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodriguez. Offensivement, tout était à repenser.

Paul Akouokou enchaîne

Si les Gones ont ouvert le score, Paul Akouokou, encore appelé pour cette affiche, et ses coéquipiers ont finalement perdu 2-1, nous apprend le bien informé Borgia_OL. Téo Germinario a pourtant mis sa formation sur de bons rails en première période, mais les Espaviots ont frappé deux fois au retour des vestiaires pour retourner le scénario de la partie.

La réserve a ainsi du mal à enchaîner, elle qui avait concédé un cinglant 4-0, déjà en amical, contre son homologue de Grenoble voilà 15 jours. Elle s'était reprise en championnat, le plus important. Il faudra en faire de même le 3 octobre contre Jura Dolois, afin de rester invaincue (deux nuls et une victoire) en N2.