OL - Mercato : Fallou Fall devrait s'engager avec Bastia

Membre de la réserve lyonnaise, Fallou Fall ne devrait pas aller au bout de son contrat. Le Sénégalais de 20 ans est attendu à Bastia, en Ligue 3.

Depuis quelques jours, des informations fuitaient au sujet d'un possible départ de Fallou Fall de l'OL. Le milieu de terrain, arrivé du Dakar Sacré Cœur en 2024, était envoyé du côté de Bastia, en Ligue 3. La rumeur est devenue un peu plus que cela vendredi, puisque le vainqueur de la CAN U17 en 2023 a partagé sur Instagram une story dans laquelle il annonce son départ du club.

Plus de 40 apparitions avec la réserve, une feuille de match en Ligue 1

On pouvait y lire : "Des souvenirs, des émotions, des rencontres et surtout une expérience que je n’oublierai jamais. Merci à toutes les personnes qui ont fait partie de cette aventure." Le membre de la génération 2006 avait pourtant joué 10 minutes contre Thonon-Évian le week-end dernier en National 2 (3-2). Il faisait partie des cadres du groupe de Gueïda Fofana avec qui il a disputé plus de 40 matchs toutes compétitions confondues. On a aussi pu le voir une fois sur le banc en Ligue 1, c'était en novembre 2025 à Auxerre (0-0).

Le Sénégalais devrait maintenant signer chez les Bastiais. Il serait question d'un bail de trois ans. Rappelons qu'il était initialement lié à l'Olympique lyonnais jusqu'en juin 2028.