OL : cinq internationaux lyonnais prennent le relais ce samedi

11 Lyonnais ont déjà fait leur première rencontre lors de cette trêve internationale. Ce samedi 26 septembre, cinq autres joueurs du club vont faire leurs débuts avec leur sélection.

Les matchs se poursuivent pour les Lyonnais pendant cette trêve internationale. Cinq joueurs vont entrer en scène ce samedi avec leur sélection. Au programme, Ligue des nations pour les A, mais aussi Algarve Cup pour Matthias Da Silva et Tiago Gonçalves. Voici le programme détaillé joueur par joueur.

Zachary Athekame (Suisse)

Arrivé mi-août, Zachary Athekame n'a pas mis longtemps avant de se sentir à l'aise dans le onze rhodanien. Prêté par l'AC Milan pour assurer la succession d'Ainsley Maitland-Niles (Everton), il est le joueur le plus utilisé par Paulo Fonseca en Ligue 1. De plus, il est le latéral le plus décisif des cinq grands championnats. Il revient en sélection suisse pour y jouer quatre rencontres de Ligue des nations, dont la première ce samedi face à la Macédoine du Nord.

Macédoine du Nord – Suisse : à 20h45 (J1 Ligue des nations)



Pavel Sulc (République tchèque)

Véritable artisan et homme décisif de l'Olympique lyonnais version 2025-2026, Pavel Šulc retrouve la Tchéquie après une Coupe du monde manquée et une élimination en phase de poules. Il disputera lui aussi les quatre premières affiches de Ligue des nations.

République tchèque – Croatie : à 20h45 (J1 Ligue des nations)

Retour en sélection pour Greif

Dominik Greif (Slovaquie)

Recruté en fin d'été dernier pour remplacer Lucas Perri, Dominik Greif s'impose maintenant comme une référence dans l'Hexagone. Pour cette trêve internationale, le Slovaque renoue avec sa sélection afin de participer à la Ligue des nations. Ça commence à 20h45 contre la Moldavie.

Slovaquie – Moldavie : à 20h45 (J1 Ligue des Nations)

Matthias Da Silva, Tiago Gonçalves (Portugal U20)

Les deux jeunes joueurs de l'académie, apparus plusieurs fois dans le groupe de Paulo Fonseca la saison dernière, sont convoqués par la sélection portugaise U20 pour participer à l'Algarve Cup.

Portugal – Pologne : à 18 heures (Algarve Cup)