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Caroline Weir, capitaine de l’Ecosse (Photo by Omar Havana / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : Caroline Weir en mission pour qualifier l'Ecosse au Mondial

  • par Gwendal Chabas

    • L'Ecosse veut obtenir sa place pour le Mondial 2027. Pour ça, il doit en passer par les barrages, avec un premier tour contre la Tchéquie. Caroline Weir y sera.

    Elle a fait ses premiers pas avec OL Lyonnes mercredi contre le Servette FC (0-8). Arrivée à l'intersaison depuis le Real Madrid, Caroline Weir a été freinée cet été par une blessure. De retour à la compétition, la joueuse de 31 ans a maintenant pour mission de monter en puissance tout en apportant sa touche technique aux Lyonnaises. Sur le plan physique, elle va profiter de la trêve internationale à venir pour engranger des minutes.

    Passer le premier obstacle

    Car l'Ecosse aura un immense rendez-vous les 9 et 13 octobre. Elle affrontera la République tchèque dans le cadre du premier tour des barrages qualificatifs pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. Après avoir terminé premières de leur poule de Ligue des nations, les Écossaises joueront au niveau A prochainement. Mais elles attendent surtout de décrocher leur billet pour la compétition planétaire dans un peu moins d'un an.

    Si les joueuses de Melissa Andreatta sortent la Tchéquie, elles défieront le vainqueur de la double confrontation entre la Lituanie et la Suède fin novembre-début décembre. Capitaine de sa sélection, Caroline Weir aura une lourde responsabilité sur ses épaules. Elle guidera ses 25 compatriotes, d'abord à l'extérieur pour la première manche, puis à domicile lors de l'explication finale.

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