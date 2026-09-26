Ligue 1 : l'OL peut-il gommer ses soucis d'après-trêve ?

Souvent amené à se déplacer après les trêves internationales, l'OL obtient rarement de bons résultats. Il reste sur six matchs de suite sans gagner.

Avec seulement neuf éléments du groupe professionnel disponibles, l'OL évoluera à effectif très réduit lors des deux semaines de trêve restantes. Paulo Fonseca et son staff vont néanmoins pouvoir peaufiner la préparation du voyage à Lens qui aura lieu le vendredi 9 octobre. Avec l'ambition de surfer sur la belle victoire 4 à 0 contre Rennes lors de la 5e journée de Ligue 1. Un périple à Bollaert qui ne sera pas évident. Encore plus si on se fie aux mauvaises habitudes des Lyonnais lors de ces coupures internationales.

Sur les sept dernières affiches qui ont suivi des matchs de sélections (en septembre, octobre, novembre et en mars), ils n'ont gagné qu'une fois. C'était en octobre 2024, au Havre, et avec la manière (0-4). Depuis, les Rhodaniens ont enchaîné trois nuls et trois revers. Il est donc clair qu'il y a des choses à améliorer de ce point de vue. D'ailleurs, Paulo Fonseca ne l'a jamais emporté avec cette équipe lors de ces affiches (trois défaites et deux 0-0 à Auxerre et Angers).

9e déplacement post-trêve de suite pour les Lyonnais

Pour nuancer, on se doit de souligner que l'OL s'apprête à vivre dans le Nord sa 9e confrontation de rang à l'extérieur en sortie de trêve internationale. Sans l'appui du public, c'est une arme en moins pour une formation. La dernière fois que le stade de Décines a accueilli ce type de rendez-vous, c'était le 30 mars 2024. Reims était venu chercher un nul chez Alexandre Lacazette et ses compères. Une série qui se poursuivra à Lille en novembre et à Nice en avril 2027. Soit onze déplacements consécutifs, minimum.