Ligue Europa : Corentin Tolisso a rejoint Anthony Lopes

En entrant en jeu contre Anderlecht, Corentin Tolisso a égalé son ancien compère Anthony Lopes. Tous deux sont les Lyonnais les plus capés en C3.

Ils ont partagé quelques campagnes ensemble, dont sûrement la plus inoubliable (positivement), en 2016-2017. Cette année-là, Anthony Lopes et Corentin Tolisso avaient atteint la demi-finale de la Ligue Europa avec leurs coéquipiers. Depuis, tous deux ont vécu bien des choses dans leur carrière riche de nombreux matchs européens. Il n'est donc pas surprenant de remarquer qu'ils sont les deux Lyonnais ayant disputé le plus de rencontres de C3.

Tolisso seul en tête à partir du 15 octobre ?

Avec son entrée en jeu face à Anderlecht le 16 septembre (1-2), le milieu de terrain a rejoint le gardien. Ils comptent tous deux 40 apparitions dans cette deuxième coupe d'Europe. Que ce soit en Ligue Europa ou sa devancière, la Coupe de l'UEFA (jusqu'en 2009), aucun autre membre de l'OL ne fait mieux. Le troisième homme sur le podium est Alexandre Lacazette, avec 35 sorties dans l'épreuve.

À moins d'une blessure, Corentin Tolisso prendra seul la tête de ce classement le jeudi 15 octobre prochain. Ce jour-là, le groupe de Paulo Fonseca recevra le Crystal Palace de Pierre Sage à 18h45. Le capitaine devrait jouer cette partie, et donc devenir le plus capé en C3.