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Le compte Instagram d'Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu'il y aura des Gones"Le compte Instagram d'Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu'il y aura des Gones"
Le compte Instagram d’Olympique-et-Lyonnais et « Tant qu’il y aura des Gones »

OL : suivez votre média Olympique-et-Lyonnais sur Instagram !

  • par Gwendal Chabas

    • Votre média indépendant Olympique-et-Lyonnais est présent sur Instagram (@tkydg.oetl). N’hésitez pas à nous suivre pour ne rien manquer de l’actualité de l’OL.

    Olympique-et-Lyonnais est de retour sur Instagram depuis quelques semaines. Même si nous sommes en pleine trêve internationale, l’actualité de l'OL ne s’arrête pas. Ligue 1, Ligue Europa, les démonstrations d'OL Lyonnes… Passez l’automne avec nous pour ne rien manquer de l’actualité autour de votre club préféré. Vous retrouverez sur le compte des extraits de l'émission TKYDG, diffusée en direct tous les lundis à 19 heures, mais aussi des articles publiés sur le site ainsi que du contenu exclusif. Ajoutez @tkydg.oetl ou cliquez juste ici pour nous rejoindre.

    Vidéos et visuels inédits

    En plus d'InstagramOlympique-et-Lyonnais est présent sur TikTok, Facebook, LinkedIn, mais aussi X. Et bien évidemment tous les lundis en direct à 19 heures sur YouTube pour l'émission "Tant qu'il y aura des Gones"Une chaîne sur laquelle il est également possible de retrouver des interviews exclusives comme celle de Mads Bidstrup. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne rien rater et aider notre média à se développer encore un peu plus.

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