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Loïs Openda lors de Fenerbahçe - OL
Loïs Openda lors de Fenerbahçe – OL (Photo by Ahmad Mora / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL : Loïs Openda est "sous-côté", estime Nicolas Puydebois

  • par Enzo Catolino

    • Arrivé en manque de confiance, après une saison presque blanche avec la Juventus, Loïs Openda s'est bien relancé depuis ses premières minutes avec l'OL. L'attaquant belge retrouve petit à petit ses sensations et du temps de jeu. Une situation qui n'étonne pas notre consultant Nicolas Puydebois.

    "Il est sous-côté, c'est une évidence", a souligné Nicolas Puydebois, au sujet de Loïs Openda, dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones du lundi 21 septembre. Il est vrai que le Belge a repris des couleurs depuis son arrivée cet été. Prêté par la Juventus Turin jusqu'à la fin de la saison 2026-2027, l'ancien de Leipzig a rapidement retrouvé la confiance, qui avait marqué son passage fructueux à Lens.

    En Italie, il avait trouvé le chemin des filets à deux reprises seulement toutes compétitions confondues, la saison dernière. À l'OL, il pèse davantage dans le jeu et tente, match après match, de retrouver son efficacité devant les buts (deux réalisations et une passe décisive).

    Un profil qui fait tourner la tête aux défenses

    "Dans la mentalité, dans ce qu'il propose, dans les efforts qu'il fait pour le collectif... Il y a très peu d'attaquants qui en font autant pour le collectif comme il le fait", analysait l'ex-gardien professionnel. La principale qualité de Loïs Openda reste sa capacité à attaquer la profondeur. Par ses appels dans le dos de la défense et sa vitesse, il oblige les centraux adverses à surveiller constamment les espaces. Cela permet de libérer des zones pour ses partenaires, notamment lorsque l'Olympique lyonnais cherche à progresser rapidement.

    L'avant-centre multiplie les courses, faisant partie des meilleurs Lyonnais dans ce domaine, avec Mads Bidstrup. Un profil qualifié de "sous-côté" par notre consultant et très intéressant pour Paulo Fonseca. Le Portugais demande à ses offensifs de participer au jeu tout en étant capables d'accélérer les actions. Il ne lui reste plus qu'à convertir les nombreuses occasions qu'il se crée.

    Pas d'option d'achat et donc un retour à la Juve l'été prochain ?

    "La Juve n'a pas mis d'option d'achat pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un très bon footballeur et qu'ils veulent le relancer", expliquait Nicolas Puydebois. Cette relance pourrait néanmoins avoir des conséquences sur sa valeur. La Juventus a choisi de le prêter sans inclure une option d'achat. La Vieille Dame a donc la main sur l'avenir du joueur mais devra se positionner s'il continue de convaincre.

    L'intérêt est également financier pour les Turinois. Acheté 46 millions d'euros, la Juventus espère profiter d'un retour en forme de l'attaquant pour pouvoir faire grimper sa valeur et récupérer une somme importante sur une vente. Selon Tuttosport, les dirigeants pourraient négocier la vente de Loïs Openda l'été prochain avec l'OL. Mais nous en sommes encore loin.

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