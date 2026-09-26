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Ada Hegerberg (OL) cernée par la défense de Chelsea
Ada Hegerberg (OL) cernée par la défense de Chelsea (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Ligue des champions : OL Lyonnes - Chelsea à suivre en clair

  • par Gwendal Chabas

    • Contrairement à l'affiche contre le Servette FC, le choc OL Lyonnes - Chelsea sera visible en clair. Un premier duel important dans la saison lyonnaise.

    Cette partie mérite d'être vue depuis le stade. Le duel entre OL Lyonnes et Chelsea sera l'occasion de retrouvailles entre amies (mais ennemies d'un soir). Sonia Bompastor évidemment, reviendra là où tout a commencé. Melvine Malard également, sans oublier Camille Abily, Lucy Bronze, Kadeisha Buchanan et Ellie Carpenter. Un vrai bon test pour le groupe de Jonatan Giráldez qui a pour le moment roulé sur ses adversaires. Rendez-vous mercredi 30 octobre à 21 heures.

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    Mais si vous, supporters lyonnais, ne pouvez pas vous déplacer à Décines, sachez que vous aurez moyen de suivre la confrontation en clair. En effet, La Chaîne L'Équipe retransmettra la partie, comme elle a pu le faire cette semaine avec le Barça - Paris FC (5-2). Une rencontre à suivre gratuitement donc. Sachez qu'habituellement, c'est la plateforme Disney+ qui diffuse la compétition. C'était par exemple le cas lors de la large victoire rhodanienne à Genève face au Servette FC (0-8).

    Pour les coéquipières d'Ada Hegerberg, il sera sans doute difficile de maintenir le rythme offensif impressionnant des quatre premières sorties (30 buts). Mais ce choc face contre les Anglaises sera tout de même un bon indicateur du niveau réel de cette formation à l'aube de l'automne.

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