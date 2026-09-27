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Corentin Tolisso buteur contre Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : l'OL efficace de loin en ce début de saison

  • par Gwendal Chabas

    • Après cinq journées, l'OL compte trois buts en dehors de la surface. C'est plus que n'importe quelle autre équipe de Ligue 1.

    Avant de nous laisser pour trois semaines et une longue trêve internationale, l'OL a eu le bon goût de finir septembre en beauté avec un superbe succès 4 à 0 contre Rennes. Une victoire notamment achevée par le très beau but de Corentin Tolisso. D'une frappe soyeuse sans contrôle à 20 mètres, le capitaine rhodanien a battu Brice Samba, qui n'a pas esquissé le moindre geste. Le quatrième but de la soirée, mais aussi le troisième sur un tir en dehors de la surface pour l'équipe de Paulo Fonseca après cinq journées de Ligue 1 (sur les dix inscrits au total).

    4 buts de "loin" en 2025-2026, presque autant cette saison après 5 matchs

    Avant le champion du monde 2018, Noah Nartey, à l'extrême limite des 18 mètres, avait lancé la saison lyonnaise à Toulouse au cours du succès 2 à 0. Lors de la réception d'Auxerre, Zachary Athekame s'était illustré d'une tentative croisée du pied droit pour le 2 à 0 (score final : 3-1). Sans prendre leur chance de 30 mètres, on voit que les coéquipiers de Loïs Openda n'hésitent pas à frapper d'une vingtaine de mètres. Avec succès donc dans ces trois situations.

    Dans le championnat de France, personne n'a autant marqué d'en dehors de la surface que l'OL pour l'instant. Derrière, plusieurs concurrents sont à deux réalisations : Le Mans, le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. À titre de comparaison, il avait fait mouche quatre fois sur l'ensemble de l'exercice 2025-2026.

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