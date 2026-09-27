Presque deux ans après sa dernière cape, Dominik Greif était titulaire avec la Slovaquie samedi. Les Slovaques ont aisément gagné contre la Moldavie.

Peu sollicité mais globalement solide avec l'OL, Dominik Greif a vécu une soirée très tranquille avec la Slovaquie. Opposés à la Moldavie, le portier rhodanien et ses compatriotes ont assez facilement dominé leur rival dans le cadre de la première journée de la Ligue des nations. Pas de coup d'éclat pour les Slovaques à domicile, mais un succès tout en maîtrise (2-0) acquis grâce à Ivan Schranz (32e) et Ondrej Duda sur penalty (40e). Leur adversaire n'a cadré qu'un seul de ses huit tirs, ne donnant pas beaucoup de travail au gardien lyonnais.

Il n'a jamais joué deux matchs de suite en sélection

Celui-ci a profité de ce match pour faire son retour en sélection. Il n'avait plus porté ce maillot depuis novembre 2024, contre l'Estonie. Il a vécu sa sixième cape et connu sa troisième victoire avec son équipe nationale. L'ancien joueur de Majorque a été préféré à Martin Dubravka et à Dominik Takac pour garder les cages. Il espère désormais enchaîner mardi face au Kazakhstan. Ce serait une première pour lui, Dominik Greif n'ayant jamais réussi à s'imposer comme le numéro 1 à son poste depuis ses débuts en juin 2019. La faute notamment a des différends avec sa fédération depuis un an. Mais à 29 ans, il semble désormais prêt à endosser ce statut.