Actualités
Dominik Greif (OL) (Photo by JOHN THYS / AFP)

Slovaquie : soirée tranquille pour Dominik Greif (OL) de retour en sélection

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Presque deux ans après sa dernière cape, Dominik Greif était titulaire avec la Slovaquie samedi. Les Slovaques ont aisément gagné contre la Moldavie.

    Peu sollicité mais globalement solide avec l'OL, Dominik Greif a vécu une soirée très tranquille avec la Slovaquie. Opposés à la Moldavie, le portier rhodanien et ses compatriotes ont assez facilement dominé leur rival dans le cadre de la première journée de la Ligue des nations. Pas de coup d'éclat pour les Slovaques à domicile, mais un succès tout en maîtrise (2-0) acquis grâce à Ivan Schranz (32e) et Ondrej Duda sur penalty (40e). Leur adversaire n'a cadré qu'un seul de ses huit tirs, ne donnant pas beaucoup de travail au gardien lyonnais.

    Il n'a jamais joué deux matchs de suite en sélection

    Celui-ci a profité de ce match pour faire son retour en sélection. Il n'avait plus porté ce maillot depuis novembre 2024, contre l'Estonie. Il a vécu sa sixième cape et connu sa troisième victoire avec son équipe nationale. L'ancien joueur de Majorque a été préféré à Martin Dubravka et à Dominik Takac pour garder les cages. Il espère désormais enchaîner mardi face au Kazakhstan. Ce serait une première pour lui, Dominik Greif n'ayant jamais réussi à s'imposer comme le numéro 1 à son poste depuis ses débuts en juin 2019. La faute notamment a des différends avec sa fédération depuis un an. Mais à 29 ans, il semble désormais prêt à endosser ce statut.

    à lire également
    OL : pourquoi Dominik Greif et Malick Fofana n'ont pas joué contre le Mâcon 71
    1 commentaire
    1. Avatar
      Poupette38 - dim 27 Sep 26 à 9 h 35

      Donc seulement F. Bacher et L. Openda n'ont pas joué hier, M. Bistrup lui a joué une vingtaine de minutes .
      Celui qui devrait se reposer, P. Sulc va jouer tous les matchs ? 😰, hier il a joué 90mn env.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Slovaquie : soirée tranquille pour Dominik Greif (OL) de retour en sélection 09:25
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : intensité et rythme, les maîtres-mots de la trêve 08:40
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    OL Lyonnes : déjà trois triplés pour les Lyonnaises cette saison 08:00
    OL : une excellente première pour Zachary Athekame avec la Suisse 07:30
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Toulouse : plusieurs animations prévues autour d'Octobre Rose 26/09/26
    Ada Hegerberg (OL) cernée par la défense de Chelsea
    Ligue des champions : OL Lyonnes - Chelsea à suivre en clair 26/09/26
    Loïs Openda lors de Fenerbahçe - OL
    OL : Loïs Openda est "sous-côté", estime Nicolas Puydebois 26/09/26
    Le compte Instagram d'Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu'il y aura des Gones"Le compte Instagram d'Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL : suivez votre média Olympique-et-Lyonnais sur Instagram ! 26/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso face à Anthony Lopes lors d'OL - Nantes
    Ligue Europa : Corentin Tolisso a rejoint Anthony Lopes 26/09/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent un but contre Rennes.
    Ligue 1 : l'OL peut-il gommer ses soucis d'après-trêve ? 26/09/26
    OL Lyonnes : Caroline Weir en mission pour qualifier l'Ecosse au Mondial 26/09/26
    Baptiste Monveneur, milieu passé par l'OL Académie
    Tant qu'il y aura des Gones : notre chroniqueur Baptiste Monveneur (ex-OL) en dédicace à Caluire 26/09/26
    OL Académie : deux matchs ce week-end pour les Fenottes 26/09/26
    Zachary Athekame avec l'OL face à Toulouse
    OL : cinq internationaux lyonnais prennent le relais ce samedi 26/09/26
    OL - Mercato : Fallou Fall devrait s'engager avec Bastia 26/09/26
    Alejandro Gomes Rodriguez
    Du bon et du moins bon pour les internationaux de l'OL vendredi 26/09/26
    Paul Akouokou, milieu de l'OL
    Sans ses jeunes internationaux, la réserve de l'OL s'incline en amical 26/09/26
    OL : Mohamed Ouedraogo, une adaptation pas à pas 26/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut