Titulaire pour sa première cape avec la Suisse, Zachary Athekame a offert deux passes décisives. Son équipe s'est imposée facilement en Macédoine du Nord (0-3).

C'est un match qu'il n'oubliera pas. Samedi, Zachary Athekame a vécu sa première sélection avec la Suisse. Le latéral lyonnais n'avait connu qu'une seule convocation avant ce mois de septembre. C'était il y a presque un an, en octobre 2025. Mais il n'était pas entré en jeu. Cette fois-ci, le footballeur de 21 ans était titulaire pour la première journée de Ligue des nations qui opposait la Nati à la Macédoine du Nord.

L'UEFA l'accrédite bien de deux passes décisives

Le défenseur et ses compatriotes n'ont jamais tremblé, avec une large victoire 3 à 0 pour lancer leur campagne. Surtout, le joueur prêté par l'AC Milan a délivré deux passes décisives. D'abord sur un centre en une touche légèrement dévié pour Zeki Amdouni (0-2, 41e), puis la seconde sur un ballon en retrait encore bonifié par l'attaquant de Burnley (0-3, 74e). Si toutes les plateformes ne lui accordent pas le premier caviar, l'UEFA l'accrédite bien de deux offrandes pour son coéquipier. Une prestation complète avec également six ballons gagnés et cinq duels remportés sur huit disputés.

Avant ça, le milieu de terrain Remo Freuler avait ouvert la marque à la 22e minute pour bien lancer son équipe. Zachary Athekame, lui, est resté sur la pelouse pendant l'intégralité de la rencontre. Après Mads Bidstrup, il est le deuxième Rhodanien à faire ses grands débuts en sélection cet automne. Enchaînera-t-il mardi en Écosse ? En tout cas, cette performance est dans la lignée de celles réalisées en club en ce début de saison.