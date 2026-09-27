OL Lyonnes : déjà trois triplés pour les Lyonnaises cette saison

En seulement quatre rencontres cette saison, trois Lyonnaises ont déjà inscrit un triplé. Le symbole d'un rouleau compresseur qui ne laisse que des miettes.

Les attaquantes d'OL Lyonnes se régalent depuis le début de la saison. 30 buts marqués, soit une moyenne de 7,5 par match, sur les quatre premières sorties de 2026-2027. Tout le monde y va de ses belles performances. À l'image des triplés de Melchie Dumornay (à Fleury), d'Ada Hegerberg (contre le Paris FC) et de Marie-Antoinette Katoto (au Servette FC). On se fait plaisir, on se régale et on soigne les statistiques.

Six triplés pour les joueuses d'OL Lyonnes en 2025-2026

À titre de comparaison, l'équipe de Jonatan Giráldez avait bouclé l'exercice précédent avec six triplés au total, toutes compétitions confondues, avec six footballeuses différentes. Nous sommes parties sur les mêmes bases. Et même encore mieux, bien que le rythme soit difficilement tenable sur la longueur. En attendant, les Lyonnaises possèdent la meilleure attaque d'Europe aujourd'hui, et d'assez loin. En espérant que cette réussite et que le dynamisme offensif soient entretenus jusqu'au printemps, lorsque les grandes affiches arriveront. C'est dans ces affiches qu'il sera important de faire parler la poudre.