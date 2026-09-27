La Tchéquie n'est pas repartie sur de bonnes bases après son mauvais Mondial. Pavel Šulc et ses coéquipiers ont perdu 2-1 contre la Croatie samedi.

Côté lyonnais, Zachary Athekame (Suisse) et Dominik Greif (Slovaquie) ont vécu une belle soirée samedi avec leur sélection. Ce n'était pas le cas pour Pavel Šulc et la Tchéquie. Après le fiasco de la Coupe du monde (éliminée dès la phase de poules sans gagner un match), la République tchèque entamait un nouveau cycle par la réception de la Croatie. Une opposition qui se tenait dans le cadre de la Ligue des nations.

Dominés durant la majorité de la partie, les Tchèques ont encaissé un premier but par l'éternel Luka Modrić (47e). S'ils sont vite revenus dans le jeu par l'intermédiaire d'Adam Karabec (1-1, 54e), ils ont craqué une deuxième fois sur une réalisation de Marco Pašalić à la 77e. Dans la foulée, Matej Radosta se voyait refuser l'égalisation pour un hors-jeu. Un départ raté pour le sélectionneur Santi Denia qui faisait ses premiers pas avec son équipe.

Calendrier difficile pour les Tchèques

Appliqué mais rarement trouvé dans la surface (deux ballons touchés), Pavel Šulc est resté 83 minutes sur le terrain pour sa 25e cape. Il a ensuite cédé sa place à Václav Sejk. Les Tchèques chercheront à se relancer lors du reste de la trêve, mais ce ne sera pas évident car leurs futurs adversaires se nomment l'Angleterre (29/09 et 6/10) et l'Espagne (3/10).

Toujours pour les internationaux rhodaniens, le Portugal U20 de Matthias Da Silva et Tiago Gonçalves a perdu 3-1 en fin de partie contre la Pologne. Le gardien est resté sur le banc, tandis que le milieu offensif est entré à la 77e minute. Enfin, Walid Nechab s'est illustré avec l'Algérie U17. Titulaire lors de l'amical contre l'Arabie saoudite, le Gone a marqué et donné une passe décisive lors du succès 2 à 0 des Algériens.