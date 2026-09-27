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Felix Bacher et Mads Bidstrup célèbrent un but lors d’OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : trois internationaux en piste ce dimanche

  • par Enzo Catolino

    • La trêve internationale se poursuit mais se termine aussi pour certains Lyonnais. Voici les trois joueurs de l'OL qui joueront ce dimanche avec leur sélection.

    La Ligue des nations se poursuit pour les Lyonnais convoqués en sélection A. Chez les jeunes, seul Adil Hamdani jouera ce dimanche, concluant déjà sa trêve internationale. Découvrez le détail joueur par joueur.

    Mads Bistrup (Danemark)

    Après avoir effectué sa première entrée jeudi soir lors de la défaite des siens face à la Norvège, Mads Bidstrup espère vivre son deuxième match avec le Danemark, dans cette Ligue des nations. Ce sera face aux Pays de Galles.

    Danemark - Pays de Galles : 20h45 (J2 Ligue des nations)

    Jour de première pour Bacher ?

    Felix Bacher (Autriche)

    Appelé pour la première fois en sélection autrichienne, le défenseur lyonnais n'a pas joué jeudi face à Israël (3-1) mais est présent pour le deuxième match de Ligue des nations, ce soir face au Kosovo.

    Autriche - Kosovo : à 18 heures (J2 Ligue des nations)

    Adil Hamdani (France U18)

    C'est déjà la fin pour Adil Hamdani. Après avoir disputé les deux premiers matchs du tournoi de Limoges avec l'équipe de France U18, face à l'Autriche (1-1) et face à l'Ukraine (1-0), l'ailier termine sa trêve internationale avec les Bleuets. La trêve internationale se conclut pour lui face au Japon.

    France - Japon : à 18 heures (Tournoi de Limoges)

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