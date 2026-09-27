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Les joueuses d'OL Lyonnes autour de Brand et Shrader en Ligue des champions
Les joueuses d’OL Lyonnes autour de Brand et Shrader en Ligue des champions (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Première Ligue : Jule Brand a le sens du collectif

  • par Gwendal Chabas

    • Trois titularisations, un but et surtout cinq passes décisives pour Jule Brand en Première Ligue. L'Allemande régale ses coéquipières en ce début de saison.

    Pendant que Melchie Dumornay (sept) et Ada Hegerberg (cinq) empilent les buts en Première Ligue, Jule Brand démontre tout son sens du collectif. Depuis le début de la saison 2026-2027, et profitant d'une équipe d'OL Lyonnes qui cartonne ses adversaires (22 réalisations en trois journées), l'ailière fait gonfler ses statistiques en championnat. En trois titularisations, elle a marqué une fois, et surtout, délivré cinq offrandes à ses coéquipières.

    Déjà à trois longueurs des poursuivantes

    Elle a notamment entamé l'exercice par trois passes décisives contre Fleury (1-7). Le symbole d'une volonté très nette de mettre en bonne position les joueuses dans les couloirs pour ensuite trouver les attaquantes et les milieux dans la surface. Avec un tel ratio, l'Allemande est déjà largement en tête dans ce classement des meilleures pourvoyeuses de D1. Suivent à une bonne distance Melchie Dumornay et Inès Benyahia (deux chacune). La Lensoise Louann Archier et la représentante du PFC, Kaja Korosec, sont également deuxièmes à égalité.

    Pour Jule Brand, ses qualités de percussion et de centre combinées à sa faculté à se muer en piston dans le 3-4-3 parfois instauré par Jonatan Giráldez lui donnent énormément de liberté d'action. D'où ses excellentes données et son apport plus global dans le jeu lyonnais.

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