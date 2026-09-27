OL Académie : début de saison en dents de scie pour les U16

Après deux succès pour commencer, les U16 de l'OL ont enchaîné par deux défaites. Dont une contre l'Olympique Valence samedi.

Un retour en 2026-2027. Après trois ans de mise en sommeil, l'OL a de nouveau une équipe U16. Elle est supervisée par Christian Bassila, le directeur du centre de formation. L'ancien joueur professionnel est notamment épaulé par Rémy Kalèche qui est avec les Gones au quotidien. Ce groupe évolue en Régional 1, dans l'antichambre des U17 Nationaux, au sein de la poule B. Il a démarré son championnat le 5 septembre par un beau succès 6 à 0 contre FBBP 01.

Les Gones sont désormais 4es de la poule

Les jeunes Rhodaniens ont même enchaîné avec une victoire dans la douleur contre le voisin Saint-Priest la semaine suivante (2-1). Mais depuis deux semaines, la courbe s'est inversée, avec deux revers. D'abord à Clusez 3-2, alors qu'ils menaient 2 à 0 au repos, puis ce samedi, à la maison, contre l'Olympique de Valence (1-3). Conséquence, l'Olympique lyonnais a chuté dans la hiérarchie et se classe provisoirement 4e. Les Valentinois, tout comme Bourgoin, ont jusqu'à présent fait un carton plein et gagné trois fois.

Prochain rendez-vous le samedi 3 octobre à Rumilly pour la 5e journée de R1.