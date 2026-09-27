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Moussa Niakhaté
Moussa Niakhaté (O&L)

Lens un peu moins impacté que l'OL par la trêve internationale

  • par Enzo Catolino

    • Le retour de trêve sera précipité pour l'OL et le RC Lens. Les deux formations se retrouveront dès vendredi 9 octobre à 20h45 à Bollaert. Seulement quelques jours après le retour de plusieurs de leurs internationaux.

    Lens et l'OL se retrouveront en premier lors de la reprise du championnat, le vendredi 9 octobre à 20h45. Ce sera dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Avec la trêve qui s'étend désormais sur trois semaines, quelques internationaux des deux côtés rejoindront leur club très tard, seulement quelques jours avant le match. Du côté lensois, plusieurs joueurs de l'effectif professionnel sont concernés par la sélection. Michal Skóras, Amadou Haidara, Junior Kadile, Ismaëlo Ganiou, Robin Risser ou encore Abdallah Sima, pour citer les pièces les plus importantes du groupe qui ont quitté le Nord. Certains termineront leur rassemblement seulement le 5 ou 6 octobre, réduisant grandement la préparation pour la réception des Rhodaniens.

    Plus de 17 membres de l'effectif professionnel de l'OL absents

    Au total, l'OL perd 17 éléments de son vestiaire après le succès contre Rennes (4-0). Un décompte qui comprend les membres du 11 et les habituels remplaçants, ainsi que les jeunes régulièrement au contact des "grands". Tout comme les Sang et Or, l'OL aura peu de temps pour préparer la rencontre. Néanmoins, les hommes de Yannick Cahuzac bénéficieront d'un amical face au Standard de Liège, le vendredi 2 octobre, pour garder le rythme. Son futur rival, lui, n'a pas fait ce choix à cause du trop grand nombre d'absents.

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