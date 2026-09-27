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Ashley Lawrence (OL Lyonnes) contre Vivien Endemann (Wolfsburg) en Ligue des champions
Ashley Lawrence (OL Lyonnes) contre Vivien Endemann (Wolfsburg) en Ligue des champions (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)

Ashley Lawrence (OL Lyonnes) appelée avec le Canada pour deux matchs amicaux

  • par Gwendal Chabas

    • Le Canada affrontera deux fois le Danemark à domicile en octobre. Ashley Lawrence figure dans le groupe pour cette double confrontation amicale.

    Pendant que l'on se dirige vers la deuxième semaine de trêve internationale chez les hommes, les femmes aussi se dirigent petit à petit vers la première coupure de la saison. Début octobre, de nombreuses joueuses quitteront le Rhône et OL Lyonnes pour aller en sélection. Tarciane par exemple avec le Brésil, mais aussi Caroline Weir pour l'Écosse. Et bien d'autres sans doute, au fil des annonces qui tomberont dans les jours à venir. Pour le Canada, on sait déjà, et Ashley Lawrence sera de la partie.

    Dernier test avant les éliminatoires au Mondial et aux JO

    Les Canadiennes affronteront à deux reprises le Danemark les 10 et 12 octobre. Ce sera l'occasion d'effectuer les derniers tests avant les qualifications pour la Coupe du monde 2027 et les Jeux olympiques qui auront lieu en novembre. La défenseure rhodanienne est donc convoquée, comme Kadeisha Buchanan, qu'elle reverra mercredi durant le choc face à Chelsea, et Vanessa Gille.

    La latérale a débuté trois des quatre matchs de son club jusqu'à présent, participant aux différentes démonstrations. Au Havre (1-8), elle a même délivré une passe décisive pour Jule Brand. La seule partie qu'elle n'a pas disputée en intégralité, c'était contre le Paris FC (1-7), lorsqu'elle était restée sur le banc.

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