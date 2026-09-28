Actualités
Pavel Sulc avec l'OL
Pavel Sulc avec l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mercato : Pavel Šulc (OL) a "rêvé" de la Juventus cet été

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • Après un début d'été marqué par une Coupe du monde ratée, Pavel Šulc a suscité de nombreux intérêts dans des grands clubs européens. Parmi eux, la Juventus Turin a particulièrement retenu son attention.

    "Quand la Juve s'est manifestée, je me suis mis à rêver", a reconnu Pavel Šulc. Dans un entretien à un média tchèque, le Lyonnais ne cache pas avoir été séduit par un autre projet : celui de rejoindre la Vieille Dame, un an après son arrivée à Lyon. L'histoire du club et la dimension de la Juventus ont particulièrement attiré son attention.

    "Un grand argument, une histoire fantastique, un magnifique stade, l'Italie et une importante empreinte tchèque. Si les clubs étaient parvenus à un accord, je n'aurais évidemment pas été contre", a tenu à expliquer Pavel Šulc. Le joueur explique également que cette possibilité plaisait aussi à sa copine. Toutefois, les deux clubs n'ont pas réussi à trouver un accord pour transférer le joueur et Pavel Šulc est finalement resté à Lyon.

    Wrexham, une autre proposition qui ne l'a pas convaincu

    Une autre proposition aurait été importante pour lui financièrement. Wrexham aurait formulé une offre conséquente pour recruter le Tchèque, mais cette destination ne l'a pas convaincu. Pavel Šulc ne se voyait pas rejoindre le club gallois : "Wrexham est un club culte avec une histoire digne d’un conte de fées hollywoodien, mais je n’avais envie ni de jouer en Championship, ni de m’installer dans une petite ville du Pays de Galles".

    Cette proposition n'a donc pas pesé dans sa réflexion comme celle de la Juventus. Au final, aucune des propositions n'a abouti et Pavel Šulc est finalement resté à Lyon, avec pour but de s'imposer encore plus sous les ordres de Paulo Fonseca.

    à lire également
    Abner lors de Strasbourg - OL
    Mercato : Abner (OL) ciblé par la Juventus Turin ?
    1 commentaire
    1. Avatar
      sonny69dinallo - lun 28 Sep 26 à 11 h 01

      Et cela se comprend: le club était vendeur et le plus grand footballeur tchèque (Pavel Nedved) est une légende de la Juve!
      Cela aurait été une belle réussite réciproque: un échange Openda Sulc?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Abner lors de Strasbourg - OL
    Mercato : Abner (OL) ciblé par la Juventus Turin ? 11:00
    Pavel Sulc avec l'OL
    Mercato : Pavel Šulc (OL) a "rêvé" de la Juventus cet été 10:18
    Adil Hamdani avec la France U18
    Tournoi de Limoges : pas de sacre pour Hamdani (OL) et les Bleuets 09:30
    Matteo Guendouzi lors d'OL - Fenerbahçe
    L'UEFA réduit la sanction de Guendouzi après les incidents lors d'OL - Fenerbahçe 08:45
    Clément Chantome et Sylvain Wiltord (FRA) jouant le Coeur Padel à Roland-Garros
    Comment le padel a conquis les (ex)footballeurs, dont ceux de l’OL 08:00
    Felix Bacher lors d'OL - Le Havre
    OL - International : Bidstrup (Danemark) et Bacher (Autriche) n'ont pas joué 07:30
    Romy Fournier, arbitre
    Romy Fournier arbitrera la rencontre OL Lyonnes - Toulouse FC 27/09/26
    Mads Bidstrup lors de sa première sélection avec le Danemark contre la Norvège
    OL : Felix Bacher (Autriche) et Mads Bidstrup (Danemark) sur le banc ce dimanche 27/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ashley Lawrence (OL Lyonnes) contre Vivien Endemann (Wolfsburg) en Ligue des champions
    Ashley Lawrence (OL Lyonnes) appelée avec le Canada pour deux matchs amicaux 27/09/26
    Moussa Niakhaté
    Lens un peu moins impacté que l'OL par la trêve internationale 27/09/26
    Ballon OL à l'entraînement
    OL Académie : début de saison en dents de scie pour les U16 27/09/26
    Corentin Tolisso et les joueurs de l'OL après la victoire contre Anderlecht
    Une première historique entre l'OL et Crystal Palace 27/09/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes autour de Brand et Shrader en Ligue des champions
    Première Ligue : Jule Brand a le sens du collectif 27/09/26
    Ligue 1 : l'OL efficace de loin en ce début de saison 27/09/26
    OL : trois internationaux en piste ce dimanche 27/09/26
    Pavel Sulc lors de Tchéquie - Afrique du Sud à la Coupe du monde 2026
    OL : deux défaites pour Šulc et les jeunes Portugais... Les résultats de samedi 27/09/26
    Slovaquie : soirée tranquille pour Dominik Greif (OL) de retour en sélection 27/09/26
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : intensité et rythme, les maîtres-mots de la trêve 27/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut