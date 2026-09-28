Mercato : Pavel Šulc (OL) a "rêvé" de la Juventus cet été

Après un début d'été marqué par une Coupe du monde ratée, Pavel Šulc a suscité de nombreux intérêts dans des grands clubs européens. Parmi eux, la Juventus Turin a particulièrement retenu son attention.

"Quand la Juve s'est manifestée, je me suis mis à rêver", a reconnu Pavel Šulc. Dans un entretien à un média tchèque, le Lyonnais ne cache pas avoir été séduit par un autre projet : celui de rejoindre la Vieille Dame, un an après son arrivée à Lyon. L'histoire du club et la dimension de la Juventus ont particulièrement attiré son attention.

"Un grand argument, une histoire fantastique, un magnifique stade, l'Italie et une importante empreinte tchèque. Si les clubs étaient parvenus à un accord, je n'aurais évidemment pas été contre", a tenu à expliquer Pavel Šulc. Le joueur explique également que cette possibilité plaisait aussi à sa copine. Toutefois, les deux clubs n'ont pas réussi à trouver un accord pour transférer le joueur et Pavel Šulc est finalement resté à Lyon.

Wrexham, une autre proposition qui ne l'a pas convaincu

Une autre proposition aurait été importante pour lui financièrement. Wrexham aurait formulé une offre conséquente pour recruter le Tchèque, mais cette destination ne l'a pas convaincu. Pavel Šulc ne se voyait pas rejoindre le club gallois : "Wrexham est un club culte avec une histoire digne d’un conte de fées hollywoodien, mais je n’avais envie ni de jouer en Championship, ni de m’installer dans une petite ville du Pays de Galles".

Cette proposition n'a donc pas pesé dans sa réflexion comme celle de la Juventus. Au final, aucune des propositions n'a abouti et Pavel Šulc est finalement resté à Lyon, avec pour but de s'imposer encore plus sous les ordres de Paulo Fonseca.